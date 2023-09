Helicóptero Ingenuity da NASA estabelece novo recorde de altitude em Marte

O helicóptero Ingenuity da NASA continua a desafiar as expectativas e a ultrapassar os limites dos voos fora da Terra. Durante o seu 59º voo em Marte, o helicóptero de 4 libras (1.8 kg) atingiu a sua altitude mais elevada até agora – 66 pés (20 metros). O vôo durou 142.59 segundos e foi um puro pairar, sem movimento horizontal.

O Ingenuity, que pousou em Marte com o rover Perseverance da NASA em fevereiro de 2021, serve como batedor para a equipe do rover. A sua missão principal era demonstrar que a exploração aérea de Marte é viável apesar da fina atmosfera do planeta. Depois de concluir com sucesso esta prova de conceito, o Ingenuity continuou a voar, ajudando o Perseverance a encontrar caminhos ideais para exploração e a identificar alvos científicos interessantes.

Desde o seu primeiro voo, o Ingenuity completou um total de 59 voos, cobrindo uma distância de 43,652 pés (13,304 metros) e passando um total acumulado de 106.5 minutos no ar. Antes do voo 59, o recorde de altitude do helicóptero era de 59 metros (18 pés). Seu recorde de distância em voo único é de 2,310 pés (704 metros), estabelecido em abril de 2022, e seu recorde de duração é de 169.5 segundos, estabelecido em agosto de 2021.

O helicóptero Ingenuity provou ser um recurso valioso na exploração de Marte, fornecendo dados valiosos e abrindo caminho para futuros veículos aéreos auxiliarem na pesquisa científica e em potenciais missões humanas ao Planeta Vermelho.

Definições:

Ingenuity: Um helicóptero leve projetado e operado pela NASA para exploração aérea em Marte.

Perseverança: Rover da NASA que pousou em Marte em fevereiro de 2021, com a tarefa de procurar sinais de vida antiga e coletar amostras para futuro retorno à Terra.

Prova de conceito: Uma demonstração ou experimento projetado para verificar a viabilidade ou sucesso potencial de um conceito ou ideia.

Fontes:

Laboratório de Propulsão a Jato da NASA