NASA amplia limites das comunicações espaciais com lançamento do ILLUMA-T

A NASA está revolucionando as comunicações espaciais com o próximo lançamento do ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) para a Estação Espacial Internacional (ISS) em novembro. Esta carga inovadora mostrará o imenso potencial das comunicações a laser em missões em órbita baixa da Terra.

Substituindo as citações do artigo original, o lançamento do ILLUMA-T representa um grande salto nas comunicações espaciais. As comunicações a laser utilizam luz infravermelha invisível, permitindo que as espaçonaves transmitam e recebam informações com taxas de dados mais altas. Isto significa que grandes quantidades de dados podem ser enviadas de volta à Terra numa única transmissão, apoiando descobertas mais rápidas e pesquisas mais eficientes para cientistas e exploradores.

Gerenciado pelo programa de Comunicações Espaciais e Navegação (SCaN) da NASA, o ILLUMA-T colaborará com o Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) da agência, trabalhando para o primeiro relé de comunicações a laser bidirecional ponta a ponta da NASA. O LCRD, lançado em dezembro de 2021, já vem conduzindo experimentos para demonstrar as vantagens das comunicações a laser em órbita geossíncrona.

Alguns desses experimentos incluem a análise do impacto da atmosfera nos sinais de laser, o teste de compatibilidade com vários usuários, a exploração de recursos de rede tolerante a atrasos/interrupções (DTN) e o aprimoramento dos recursos de navegação. Ao utilizar comunicações a laser, a NASA está ampliando os limites da transferência de dados e expandindo as possibilidades de exploração espacial.

Uma vez instalado na ISS, o ILLUMA-T completará a demonstração inaugural da NASA no espaço das capacidades de retransmissão de laser bidirecional. Equipado com telescópio e gimbal de dois eixos, seu módulo óptico permite o rastreamento preciso do LCRD em órbita geossíncrona. Mais ou menos do tamanho de um micro-ondas, o módulo óptico é comparável a um refrigerador padrão.

Com o ILLUMA-T a bordo, a transmissão de dados da ISS para o LCRD atingirá uma taxa impressionante de 1.2 gigabits por segundo. Os dados serão então transmitidos para estações terrestres ópticas na Califórnia ou no Havaí e encaminhados para o Centro de Operações da Missão LCRD no Novo México. Por fim, os dados recebidos serão analisados ​​pelas equipes de operações terrestres do ILLUMA-T no Goddard Space Flight Center da NASA em Maryland, garantindo sua precisão e qualidade.

Ao colaborar com sucesso com o LCRD, o ILLUMA-T tem o potencial de se tornar um componente essencial da ISS, melhorando enormemente as capacidades de transmissão de dados da NASA de e para o laboratório em órbita.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

P: Qual é o propósito do ILLUMA-T?

R: O objetivo do ILLUMA-T é demonstrar as vantagens das comunicações a laser para missões em órbita baixa da Terra e mostrar a possibilidade de integração das comunicações a laser nas redes de comunicações espaciais da NASA.

P: Como a comunicação a laser difere dos métodos de comunicação tradicionais?

R: A comunicação a laser utiliza luz infravermelha invisível para transmitir e receber dados em taxas mais altas, permitindo que naves espaciais enviem maiores quantidades de informações de volta à Terra em uma única transmissão. Isso agiliza o processo de transferência de dados e facilita pesquisas e descobertas mais rápidas.

P: Quais são os benefícios potenciais das comunicações a laser para os pesquisadores?

R: As comunicações a laser podem fornecer taxas de dados melhoradas, permitindo aos investigadores da ISS enviar mais dados para a Terra de uma só vez. Este aumento de eficiência pode beneficiar várias investigações científicas conduzidas na estação espacial.

P: Qual é o objetivo de longo prazo das demonstrações de comunicações a laser da NASA?

R: A NASA pretende integrar as comunicações a laser como uma capacidade padrão em suas redes de comunicações espaciais, que incluem a Near Space Network e a Deep Space Network.

P: Quem financia e gerencia o projeto ILLUMA-T?

R: A carga útil ILLUMA-T é financiada pelo programa de Comunicações Espaciais e Navegação (SCaN) da NASA e gerenciada pelo Goddard Space Flight Center da NASA em colaboração com o escritório do programa da Estação Espacial Internacional no Johnson Space Center da NASA e no Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratório Lincoln.