NASA considera cortes nos telescópios Hubble e Chandra para atender ao déficit orçamentário

A NASA está supostamente contemplando reduções no Telescópio Espacial Hubble e no Observatório de Raios-X Chandra, dois telescópios espaciais proeminentes que contribuíram significativamente para a nossa compreensão do universo ao longo dos anos. Mark Clampin, diretor da divisão de astrofísica da NASA, afirmou durante uma apresentação recente que os cortes podem ser necessários para alocar financiamento para novos programas na NASA.

O orçamento proposto para o próximo ano fiscal fica aquém do pedido da divisão de astrofísica de 1.56 mil milhões de dólares. Clampin não forneceu detalhes específicos sobre a extensão dos cortes ou o seu impacto nos programas em curso. No entanto, referiu que a redução do orçamento afectaria missões em operações alargadas, nomeadamente Chandra e Hubble.

Apesar dos possíveis cortes, ambos os telescópios estão atualmente operacionais. Além disso, existem planos para aumentar a órbita do Hubble para prolongar a sua vida útil. Vários consórcios, incluindo um envolvendo a SpaceX, apresentaram propostas para impulsionar o observatório na órbita baixa da Terra. A órbita do Hubble diminuiu gradualmente devido ao arrasto atmosférico, mas estão em curso esforços para contrariar este efeito.

A NASA ressaltou a importância do Hubble como um parceiro importante do Telescópio Espacial James Webb, lançado em 2021. Enquanto Webb é especializado em observações infravermelhas profundas, o Hubble fornece observações visuais e infravermelhas de alta definição. O desenvolvimento de Webb teve um impacto significativo no orçamento da astrofísica nos anos anteriores devido ao seu elevado status e custos crescentes.

Em contraste, o Chandra, lançado em 1999, não recebeu visitas de manutenção como o Hubble. Clampin reconheceu que o Chandra tem desafios operacionais, particularmente com o isolamento que afeta a sua capacidade de manter as temperaturas necessárias para observações de raios-X.

As economias propostas com os cortes potenciais para o Hubble e o Chandra seriam redirecionadas para missões futuras, como o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, com lançamento previsto para 2027. Roman se concentrará no estudo de eventos energéticos no universo distante, utilizando seus grandes instrumentos de pesquisa para capturar fenômenos celestes rápidos.

Estas reduções potenciais provavelmente serão submetidas a avaliações adicionais nos próximos anos, e as revisões são esperadas por volta de maio de 2024 para determinar se as missões do Hubble e do Chandra devem ser estendidas. As dotações orçamentais finais da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA) para o Hubble permanecem obscuras à luz dos cortes previstos pela NASA.

