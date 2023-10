Um salto revolucionário: o inovador sistema de comunicações a laser da NASA

By

A NASA está ampliando os limites das comunicações espaciais com seu inovador sistema de comunicações a laser. Esta tecnologia revolucionária aproveita o poder da luz infravermelha invisível para transmitir e receber dados a velocidades incrivelmente altas, permitindo que as naves espaciais enviem grandes quantidades de informação de volta à Terra numa única transmissão.

A mais recente adição a este sistema de ponta é o Terminal Amplificador e Modem de Usuário de Demonstração de Relé de Comunicações a Laser Integradas em Órbita Terrestre Baixa (ILLUMA-T). Com lançamento programado para a Estação Espacial Internacional em novembro, o ILLUMA-T mostrará os imensos benefícios das comunicações a laser para missões em órbita baixa da Terra.

Trabalhando em conjunto com o Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), lançado em dezembro de 2021, o ILLUMA-T concluirá o primeiro relé bidirecional de comunicações a laser ponta a ponta da NASA. O LCRD, atualmente estacionado em órbita geossíncrona, já está demonstrando as vantagens das comunicações a laser, transmitindo dados entre duas estações terrestres na Terra através de uma série de experimentos.

O módulo óptico ILLUMA-T consiste em um telescópio e um gimbal de dois eixos, permitindo rastrear e apontar para LCRD em órbita geossíncrona. Aproximadamente do tamanho de um micro-ondas, o módulo óptico é um componente vital do ILLUMA-T, que por si só é comparável a um refrigerador padrão.

Uma vez instalado no exterior da Estação Espacial Internacional, o ILLUMA-T irá retransmitir dados para o LCRD a uma taxa notável de 1.2 gigabits por segundo. A partir daí, o LCRD transmitirá os dados para estações ópticas terrestres na Califórnia ou no Havaí. Finalmente, os dados serão enviados ao Centro de Operações da Missão LCRD em Las Cruces, Novo México, e depois às equipes de operações terrestres ILLUMA-T no Goddard Space Flight Center da NASA em Maryland.

Ao concluir o processo de retransmissão ponta a ponta, os engenheiros do Goddard Space Flight Center podem examinar a precisão e a qualidade dos dados transmitidos. As operações bem-sucedidas de comunicação e carga útil com o LCRD e a estação espacial são responsabilidades cruciais para a NASA Goddard.

As possibilidades para comunicações a laser são imensas. Para os astronautas que realizam pesquisas científicas na estação espacial, as comunicações a laser podem fornecer taxas de dados aprimoradas e a capacidade de enviar maiores quantidades de dados de volta à Terra. Com uma taxa de transferência surpreendente de 1.2 Gbps, o ILLUMA-T pode transmitir o equivalente a um filme médio em menos de um minuto.

O sistema de comunicações a laser da NASA representa um salto significativo nas capacidades de comunicação espacial. Através destas demonstrações inovadoras, a NASA pretende integrar as comunicações a laser nas suas redes de comunicações espaciais existentes, revolucionando a exploração próxima da Terra e do espaço profundo.

-

Perguntas frequentes

1. O que são comunicações a laser?

As comunicações a laser são uma tecnologia que utiliza luz infravermelha invisível para transmitir e receber dados em alta velocidade. Ele permite que naves espaciais enviem maiores quantidades de informações de volta à Terra em uma única transmissão.

2. O que é ILUMA-T?

ILLUMA-T significa Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. É uma carga projetada para demonstrar os benefícios das comunicações a laser para missões em órbita baixa da Terra.

3. O que é LCRD?

LCRD significa Demonstração de relé de comunicações a laser. É uma missão lançada pela NASA para demonstrar as vantagens das comunicações a laser em órbita geossíncrona. Ele transmite dados entre duas estações terrestres na Terra e atualmente está trabalhando em conjunto com o ILLUMA-T para concluir o primeiro relé bidirecional de comunicações a laser ponta a ponta da NASA.

4. Qual é a velocidade de transferência de dados do ILLUMA-T?

O ILLUMA-T pode transmitir dados a uma taxa de 1.2 gigabits por segundo, permitindo enviar o equivalente a um filme médio em menos de um minuto.

5. Quais são os benefícios das comunicações a laser?

As comunicações a laser permitem taxas de dados mais altas, transmissão mais rápida de informações e a capacidade de enviar mais dados de volta à Terra. Tem o potencial de revolucionar as comunicações espaciais e melhorar a investigação científica conduzida na Estação Espacial Internacional.