Experimento de comunicações ópticas do espaço profundo (DSOC) da NASA para revolucionar as comunicações no espaço

O experimento Deep Space Optical Communications (DSOC) da NASA, parte da espaçonave Psyche da agência, foi lançado em 13 de outubro, marcando um marco importante nas comunicações espaciais. DSOC é uma tecnologia revolucionária que visa demonstrar comunicações a laser, ou ópticas, além do sistema Terra-Lua.

As comunicações a laser oferecem um salto quântico nas taxas de dados, com uma capacidade 10 a 100 vezes maior do que os sistemas tradicionais de telecomunicações de rádio utilizados em naves espaciais. Esta descoberta permitirá que futuras missões espaciais transmitam imagens de maior resolução, maiores volumes de dados científicos e até mesmo transmissão de vídeo ao vivo de volta à Terra.

O transceptor laser DSOC consiste em um transmissor laser infravermelho próximo para enviar dados de alta taxa para a Terra e uma câmera pioneira de contagem de fótons para receber feixes de laser da Terra. Durante os dois anos iniciais da viagem de Psyche até ao asteróide rico em metais, o DSOC comunicará com duas estações terrestres no sul da Califórnia, demonstrando a sua capacidade de transmitir dados de alta velocidade em distâncias de até 240 milhões de milhas (390 milhões de quilómetros).

De acordo com Abi Biswas, tecnólogo de projeto do DSOC no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, as comunicações a laser já foram comprovadamente bem-sucedidas para satélites em órbita próxima à Terra e em órbita da Lua. No entanto, as comunicações no espaço profundo apresentam novos desafios que a tecnologia DSOC pretende superar. Se for bem sucedido, o DSOC melhorará a capacidade de retorno de dados entre 10 a 100 vezes, apoiando as futuras ambições da NASA, como o envio de astronautas a Marte.

Esta tecnologia inovadora tem o potencial de revolucionar as comunicações espaciais, permitindo missões mais eficientes e avançadas para explorar o nosso sistema solar. Ao aproveitar o poder das comunicações a laser, a NASA pode melhorar as suas descobertas científicas e preparar o caminho para a exploração humana do cosmos.

