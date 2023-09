O Curiosity Rover da NASA chega ao cume Gediz Vallis, revelando pistas sobre o passado aquático de Marte

By

Num feito notável, o rover Curiosity Mars da NASA alcançou com sucesso Gediz Vallis Ridge, uma área no Planeta Vermelho que se acredita conter os restos de poderosos fluxos de detritos antigos. Esta conquista fornece informações valiosas sobre a história da água em Marte.

Há aproximadamente três mil milhões de anos, durante uma das fases húmidas de Marte, fluxos de detritos transportaram lama e pedras montanha abaixo, formando um depósito em forma de leque. Com o tempo, os ventos marcianos erodiram este depósito até formar a cordilheira que vemos hoje. Esta crista contém pistas importantes sobre a presença de água em Marte no passado.

A jornada para Gediz Vallis Ridge não foi isenta de desafios. O rover enfrentou rochas com costas de jacaré e terrenos íngremes, mas depois de três tentativas, finalmente alcançou o cume em 14 de agosto. Deste ponto de vista, o Curiosity pode estudar a área usando seu braço robótico.

O Curiosity tem subido o Monte Sharp desde 2014, descobrindo evidências de lagos e riachos antigos ao longo do caminho. Cada camada da montanha representa um período diferente da história marciana. Gediz Vallis Ridge, sendo uma das últimas formações na montanha, oferece um retrato de uma das épocas mais jovens de Marte.

Durante a sua expedição de 11 dias ao cume, o Curiosity fotografou e analisou rochas escuras originárias de outras partes do Monte Sharp. Estas rochas, algumas do tamanho de automóveis, foram transportadas por fluxos de detritos, proporcionando uma oportunidade única para estudar o material da parte superior da montanha.

Além disso, a presença do Curiosity no cume permitiu aos cientistas observar uma formação geológica chamada leque de fluxo de detritos. Embora a mecânica da sua formação continue a ser objeto de estudo, os investigadores esperam que a compreensão destes eventos em Marte também possa lançar luz sobre fenómenos semelhantes na Terra.

O rover capturou 136 imagens na cordilheira Gediz Vallis, que foram reunidas em uma vista panorâmica da área. Os cientistas estão agora a analisar os dados e imagens para aprender mais sobre o passado aquoso de Marte.

A próxima missão do Curiosity é encontrar uma rota para o canal no topo da cordilheira, onde ocorrerão mais investigações sobre os mistérios da água no Monte Sharp.

