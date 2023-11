Novas descobertas do Curiosity Rover da NASA em Marte

O rover Curiosity da NASA atingiu recentemente um marco notável, passando 4000 dias marcianos explorando o planeta alienígena desde seu pouso em 5 de agosto de 2012. Durante sua missão estendida, o Curiosity mergulhou na história antiga de Marte, desenterrando descobertas fascinantes que lançam luz sobre o clima e habitabilidade do planeta.

Uma das conquistas significativas do rover é a sua 39ª coleta de amostras, conhecida como ‘Sequoia’. Os cientistas do Curiosity estão actualmente a estudar a rocha pulverizada para obter informações valiosas sobre o antigo clima de Marte. Espera-se que a análise de 'Sequoia' revele como a atmosfera e a habitabilidade de Marte se transformaram depois que a região ficou saturada com sulfatos, minerais que provavelmente se formaram na evaporação da água salgada há bilhões de anos, quando Marte começou a secar. Este conhecimento contribuirá para uma compreensão mais profunda da evolução de Marte ao longo do tempo.

Além de investigar a ‘Sequoia’, o Curiosity fez outras descobertas notáveis ​​que avançam a nossa compreensão do Planeta Vermelho. Uma descoberta digna de nota é a identificação de um mineral de sulfato de magnésio chamado starkeyite, que está associado a climas áridos como as condições atuais de Marte. Esta descoberta, publicada no Journal of Geophysical Research: Planets, contribui para o nosso conhecimento de como o ambiente marciano evoluiu até ao seu estado atual.

Apesar de enfrentar terreno acidentado, poeira e radiação, o Curiosity perseverou em sua missão. No entanto, o rover encontrou recentemente um desafio com a câmera esquerda do instrumento Mast Camera. Enquanto os cientistas trabalham para resolver o problema, já prepararam planos alternativos, contando com a Mastcam de maior resolução como sistema de imagem principal. Este ajuste pode influenciar a seleção de locais científicos e rotas para o rover.

Os engenheiros da NASA monitorizam continuamente o desempenho da fonte de energia nuclear do Curiosity e prevêem que esta fornecerá energia suficiente para muitos mais anos de operação. Eles também desenvolveram soluções para superar o desgaste mecânico no mecanismo de perfuração e nas articulações dos braços robóticos do rover, garantindo sua longevidade em Marte e a continuação de sua missão essencial.

À medida que o Curiosity percorre a paisagem marciana, irá sem dúvida descobrir descobertas mais cativantes, expandindo o nosso conhecimento deste planeta misterioso e do potencial para vida microbiana passada. Fique ligado para mais atualizações da missão inovadora da NASA.

Perguntas Frequentes:

1. Há quanto tempo o rover Curiosity explora Marte?

O rover Curiosity pousou em Marte em 5 de agosto de 2012 e passou 4000 dias marcianos no planeta.

2. Qual é o propósito da missão do rover Curiosity?

O rover Curiosity pretende determinar se o antigo Marte tinha condições climáticas adequadas para a vida microbiana.

3. Que descoberta recente fez o rover relativamente ao clima de Marte?

A pesquisa mais recente do rover Curiosity identificou um mineral de sulfato de magnésio chamado starkeyite, que está associado a climas áridos como as condições atuais de Marte.

4. Que desafio o rover encontrou com seu instrumento Mast Camera?

A câmera esquerda do instrumento Mast Camera está apresentando problemas e os cientistas estão trabalhando para resolvê-los. No entanto, eles prepararam planos alternativos usando o Mastcam de alta resolução como sistema de imagem principal.

5. Por quanto tempo se espera que o Curiosity continue sua missão?

Os engenheiros da NASA prevêem que a fonte de energia nuclear do Curiosity fornecerá energia suficiente para muitos mais anos de operação em Marte.