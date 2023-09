Primeira amostra de asteróide dos EUA será revelada no Johnson Space Center da NASA

O Centro Espacial Johnson da NASA deverá revelar a primeira amostra de asteróide dos Estados Unidos em 11 de outubro, como parte da missão OSIRIS-REx. Espera-se que esta amostra, que será coletada do asteroide próximo da Terra Bennu, forneça informações valiosas sobre a formação do sistema solar e as origens da vida na Terra.

A espaçonave OSIRIS-REx foi lançada em 2016 com o objetivo de estudar Bennu e coletar uma amostra de seu material superficial. Em outubro de 2020, a espaçonave reuniu com sucesso cerca de 250 gramas de material para entrega à Terra. A fase final da missão terminará em 24 de setembro de 2023, quando uma cápsula contendo as amostras de Bennu será liberada e pousará no deserto de Utah.

Durante o evento de inauguração, a equipe científica OSIRIS-REx da NASA compartilhará uma análise inicial da amostra. Assim que a amostra chegar com segurança à Terra e pousar, os especialistas da NASA irão coletar as rochas e a poeira do asteróide dentro da cápsula. Essas amostras serão então examinadas nas instalações de curadoria intocadas da NASA Johnson para análise posterior.

O Laboratório de Curadoria de Amostras OSIRIS-REx foi estabelecido pela NASA para gerenciar a distribuição das amostras para cientistas em todo o mundo. A investigação realizada nestas amostras visa melhorar a nossa compreensão sobre a formação do nosso planeta e do sistema solar, bem como investigar as origens dos compostos orgânicos que poderão ter contribuído para o desenvolvimento da vida na Terra. Além disso, uma parte da amostra será reservada para pesquisas futuras à medida que as tecnologias continuam a melhorar ao longo do tempo.

O Centro Espacial Johnson abriga a maior coleção de astromateriais do mundo, incluindo amostras de asteróides, cometas, Marte, Lua, Sol e até poeira de outras estrelas. Esta coleção é utilizada por cientistas para realizar pesquisas sobre materiais planetários e o ambiente espacial, avançando ainda mais o nosso conhecimento do sistema solar e muito mais.

Fontes:

- NASA

– Missão OSIRIS-REx