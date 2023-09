Astronautas do Artemis II se preparam para missão lunar com testes de sistema terrestre

A missão Artemis II da NASA, a primeira missão Artemis tripulada à Lua, está agendada para o final de 2024. Em preparação para a sua viagem ao espaço, os quatro astronautas seleccionados para Artemis II participaram recentemente numa série de testes integrados do sistema terrestre. Os testes foram elaborados para simular os procedimentos que serão submetidos no dia do lançamento, permitindo que se familiarizem com os equipamentos e protocolos que encontrarão.

Os astronautas, formados pelos astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch e o astronauta da Agência Espacial Canadense Jeremy Hansen, se uniram ao Programa de Exploração de Sistemas Terrestres da NASA para conduzir a demonstração. O evento aconteceu no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, onde os tripulantes vestiram versões de teste dos trajes espaciais do sistema de sobrevivência da tripulação Orion.

Como parte da demonstração, os tripulantes embarcaram na nova frota de transporte da tripulação Artemis para chegar à plataforma de lançamento 39B. Assim que chegaram à plataforma, eles seguiram para o topo do lançador móvel e entraram na sala branca dentro do braço de acesso da tripulação. Embora a espaçonave Orion e o foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) não estivessem presentes neste teste, os astronautas tiveram acesso à área, permitindo-lhes vivenciar o ambiente.

Victor Glover, um dos astronautas da NASA, expressou sua admiração ao entrar no braço de acesso da tripulação: “Quando saímos daquele braço de acesso da tripulação, acabei de ter imagens de todos aqueles lançamentos da Apollo e de ônibus espaciais que vi quando era criança e era irreal. Na verdade, eu tive que parar e ficar no momento para realmente absorver tudo.”

Artemis II é uma missão crucial que servirá como teste e avaliação dos sistemas Orion necessários para futuras missões tripuladas. Estabelecerá as bases para o estabelecimento de uma presença humana sustentável e para a realização de pesquisas científicas na superfície lunar.

No geral, os testes do sistema terrestre proporcionam à tripulação do Artemis II uma valiosa experiência prática e permitem-lhes praticar os procedimentos necessários antes de embarcarem na sua viagem para a Lua.

Fontes:

– Centro Espacial Kennedy da NASA. (20 de setembro de 2023). "Adequar-se! Hoje, a tripulação do Artemis II e a NASA Ground Systems conduziram com sucesso uma demonstração no dia do lançamento.”