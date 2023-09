Helicóptero de Marte da NASA estabelece novo recorde de altitude no Planeta Vermelho

O helicóptero de Marte da NASA, Ingenuity, alcançou um novo recorde de voo no planeta vermelho. Durante seu 59º voo, o Ingenuity atingiu a altitude de 20 metros, superando em 6 metros o recorde anterior.

A mais recente conquista do Ingenuity foi anunciada pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA, que supervisiona a missão que também envolve o rover Perseverance. O vôo se concentrou principalmente em levar o Ingenuity a atingir um novo recorde de altura, ao pousar no mesmo local de onde decolou.

Desde o seu voo inaugural em abril de 2021, o Ingenuity fez progressos significativos. Durante o seu voo inicial, pairou 3 metros acima da superfície marciana durante 39.1 segundos, provando que poderia realizar um voo motorizado apesar da fina atmosfera de Marte. Os voos subsequentes viram o Ingenuity permanecer no ar por até 169.5 segundos, cobrir distâncias de até 709 metros e atingir velocidades de até 15 mph (6.5 metros por segundo).

O desempenho do Ingenuity superou as expectativas, com o helicóptero auxiliando o rover Perseverance capturando fotos aéreas para planejamento de rotas na cratera de Jezero. Além disso, o Ingenuity demonstrou a sua resiliência ao recuperar de vários problemas técnicos ao longo do caminho.

A NASA planeja usar o conhecimento adquirido com o Ingenuity para desenvolver versões mais avançadas do helicóptero para futuras missões a Marte e, potencialmente, até mesmo missões além do planeta vermelho.

Fontes:

– Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL)