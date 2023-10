NASA desenvolve bocais de motor de foguete de alumínio impressos em 3D para voos no espaço profundo

A NASA está continuamente buscando maneiras de reduzir o peso dos foguetes para tornar as viagens espaciais mais eficientes e econômicas. Uma área de foco é o desenvolvimento de materiais leves que possam suportar as condições extremas do espaço. Recentemente, a NASA alcançou um avanço significativo nesta área com o desenvolvimento e teste de um bocal de motor de foguete impresso em 3D feito de alumínio.

O alumínio é um material ideal para componentes leves, pois possui menor densidade e maior relação resistência-peso do que a maioria dos metais. No entanto, apresenta limitações como baixa tolerância ao calor extremo e tendência a rachar durante a soldagem. Esses fatores tornaram-no inadequado para a fabricação aditiva de peças de motores de foguetes, até agora.

O projeto de Fabricação Aditiva Reativa para a Quarta Revolução Industrial (RAMFIRE) da NASA visa superar essas limitações criando um tipo de alumínio soldável que seja resistente ao calor o suficiente para uso em motores de foguete. Engenheiros do Marshall Space Flight Center da NASA fizeram parceria com a Elementum 3D para desenvolver uma nova variante de alumínio conhecida como A6061-RAM2 e pó especializado para uso no processo de impressão 3D.

Os bicos RAMFIRE impressos em 3D são projetados com canais internos para manter o bico resfriado e evitar o derretimento. Eles também são construídos como uma peça única, reduzindo a necessidade de múltiplas ligações e reduzindo significativamente o tempo de fabricação. Os bicos fabricados tradicionalmente podem exigir até mil peças unidas individualmente.

Os bicos RAMFIRE foram submetidos a testes rigorosos, incluindo testes de fogo quente com oxigênio líquido e hidrogênio líquido, e câmaras de pressão superiores a 825 libras por polegada quadrada (psi). Os bicos resistiram a essas condições extremas e alcançaram quase 10 minutos de autonomia, demonstrando sua capacidade de funcionar em ambientes desafiadores de espaço profundo.

Além dos bicos dos motores de foguete, o material de alumínio RAMFIRE e o processo de fabricação aditiva foram utilizados para criar outros componentes avançados, incluindo um bico aerospike de 36 polegadas de diâmetro e um tanque revestido a vácuo para aplicações de fluidos criogênicos.

Esta inovação em bicos de motor de foguete de alumínio impressos em 3D tem o potencial de revolucionar os voos espaciais profundos, permitindo a fabricação de componentes leves de foguetes capazes de suportar altas cargas estruturais. Isso nos aproxima um passo do objetivo de enviar humanos à Lua, Marte e além.

Fontes:

– NASA desenvolve bicos de motor de foguete de alumínio impressos em 3D para voos espaciais profundos