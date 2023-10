A missão OSIRIS-REx da NASA entrega amostras promissoras do asteróide Bennu à Terra

A missão OSIRIS-REx da NASA entregou com sucesso amostras do asteróide Bennu à Terra, fornecendo aos cientistas uma riqueza de dados para estudar. A análise inicial da amostra revelou que Bennu é rico em água e compostos contendo carbono, tornando-o um recurso valioso para investigar as origens da vida no nosso planeta. A amostra é a maior amostra de asteroide rico em carbono já coletada e contribuirá para a nossa compreensão da formação e evolução do nosso sistema solar.

A espaçonave OSIRIS-REx foi lançada em 2016 e chegou a Bennu em 2018, após 22 meses estudando o asteroide em órbita. Em outubro de 2020, a sonda fez uma amostragem dramática, recolhendo uma grande quantidade de material da superfície porosa de Bennu. Embora alguma sujeira e pedras tenham escapado para o espaço durante o processo de coleta, a maior parte da amostra foi guardada com sucesso no contêiner da espaçonave.

A cápsula de retorno que transportava a amostra pousou em Utah em setembro de 2021 e foi transportada para o Johnson Space Center da NASA em Houston para processamento e curadoria. A quantidade exata de material coletado ainda é desconhecida, mas as estimativas sugerem que seja em torno de 8.8 onças (250 gramas), excedendo o requisito da missão de 2.1 onças (60 gramas). Nos próximos meses e anos, partes da amostra serão distribuídas a pesquisadores de todo o mundo para estudo detalhado.

Os cientistas esperam que a análise da amostra de Bennu forneça informações sobre a identidade dos compostos de carbono e o seu papel na origem da vida na Terra. Eles também antecipam que o estudo do asteroide revelará informações importantes sobre a formação e evolução do nosso sistema solar. A sonda OSIRIS-REx continuará a sua missão e viajará para outro asteróide chamado Apophis, onde conduzirá novas investigações em 2029.

Fontes: Administrador da NASA, Bill Nelson, Dante Lauretta (investigador principal da Universidade do Arizona)