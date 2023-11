O fascinante campo magnético da mão cósmica

Os telescópios espaciais de raios X da NASA fizeram uma descoberta notável, revelando os “ossos” do campo magnético de uma cativante estrutura em forma de mão no espaço. A mão cósmica fantasmagórica, conhecida como MSH 15-52, continua a intrigar os cientistas à medida que plumas de partículas de matéria energizada e antimatéria emanam da sua palma.

O pulsar PSR B1509-58, localizado na base da “palma” da nebulosa, foi observado pela primeira vez pelo Observatório de Raios-X Chandra da NASA em 2001. A distância entre MSH 15-52 e a Terra é de impressionantes 16,000 anos-luz.

O recente estudo inovador conduzido por Roger Romani e sua equipe na Universidade de Stanford utilizou o Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), o mais novo telescópio de raios X da NASA. Ao longo de 17 dias, o IXPE monitorizou de perto o MSH 15-52, fornecendo informações sem precedentes sobre o seu campo magnético.

Ao analisar as partículas carregadas que produzem os raios X e a sua viagem ao longo do campo magnético, os investigadores obtiveram uma compreensão mais profunda da estrutura da nebulosa. O campo magnético determina a direção do campo elétrico dos raios X, levando ao que os cientistas chamam de polarização dos raios X.

Surpreendentemente, o grau de polarização observado no MSH 15-52 excedeu o nível máximo previsto por estudos teóricos. Esses intensos níveis de polarização indicam um campo magnético altamente consistente e reto em certas regiões da nebulosa do vento pulsar, implicando turbulência mínima.

Combinando dados do Chandra e do IXPE, os astrônomos estão montando o quebra-cabeça da injeção de partículas e da modelagem ambiental pelos pulsares. Os dados de raios X são complementados por dados infravermelhos da Dark Energy Camera, permitindo uma compreensão holística do MSH 15-52.

Josephine Wong, coautora do estudo, enfatizou o potencial transformador dos raios X na revelação de informações ocultas. Assim como os raios X em diagnósticos médicos, os raios X no espaço oferecem uma perspectiva única do universo.

Uma das características mais intrigantes do MSH 15-52 é o intenso jato de raios X direcionado ao seu “pulso”. A polarização nesta região caótica é baixa devido aos campos magnéticos intrinsecamente entrelaçados. No entanto, à medida que o jato se aproxima do seu terminal, a polarização aumenta significativamente à medida que as linhas do campo magnético se endireitam e se tornam mais uniformes.

A compreensão da história de vida das partículas altamente energéticas de matéria e antimatéria que rodeiam os pulsares fornece informações valiosas sobre o seu papel como aceleradores de partículas. As descobertas feitas no MSH 15-52 lançam luz sobre os fascinantes mecanismos que funcionam nestes fenómenos cósmicos.

