Espetáculo Celestial: Remanescente de Supernova assume a forma de uma mão cósmica

O telescópio espacial de raios X de última geração da NASA capturou uma imagem deslumbrante dos restos de uma explosão cósmica, apresentando uma estranha semelhança com uma mão esquelética estendendo-se para as profundezas do espaço. Oficialmente conhecida como MSH 15-52, esta formação celeste originou-se do desaparecimento de uma estrela enorme, resultando num evento de supernova e no nascimento de um pulsar – um remanescente estelar denso e de rotação rápida, comumente referido como uma estrela pulsante.

Os pulsares, também conhecidos como estrelas de nêutrons em rotação, possuem campos magnéticos incrivelmente poderosos que dão origem a jatos robustos de partículas carregadas e um vento formidável. Esses fenômenos culminam na criação de uma nebulosa de vento pulsar, com o próprio pulsar, PSR B1509-58, posicionado no centro da imagem, lembrando a base de uma palma. Emanando partículas para o espaço, o pulsar forma uma configuração luminosa que lembra a mão humana, conforme explicado em comunicado da Nasa.

A surpreendente imagem composta, capturada pelo Telescópio Espacial de Raios-X Chandra da NASA e pelo pioneiro telescópio espacial IXPE, mostra o MSH 15-52 com detalhes incríveis, revelando estruturas que estranhamente se assemelham aos intrincados ossos de uma mão humana. Os pesquisadores usaram o Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) da Nasa, lançado em dezembro de 2021, para estudar o MSH 15-52 por aproximadamente 17 dias. Esta observação forneceu novos insights sobre o campo magnético do pulsar e a direção dos seus jatos de raios-X.

Notavelmente, os dados do IXPE revelaram o primeiro mapa abrangente do campo magnético dentro da nebulosa em forma de mão. Partículas carregadas que emitem raios X seguem os intrincados caminhos definidos pelo campo magnético, criando a forma fundamental da nebulosa – tal como os ossos moldam uma mão humana. Este uso inovador dos raios X permitiu aos cientistas descobrir informações ocultas sobre o espetáculo cósmico.

Os níveis de polarização em áreas significativas do MSH 15-52, conforme indicado pelos dados do telescópio espacial, foram notavelmente elevados. Isto sugere uma falta de turbulência nestas regiões, resultando em linhas de campo magnético retas e consistentes – mais aparentes nos dedos e polegar da mão cósmica. Por outro lado, áreas mais complexas e turbulentas fornecem um aumento significativo de energia às partículas, levando ao proeminente jato de raios X brilhante perto do “pulso” da cativante estrutura em forma de mão.

O principal autor do estudo, Roger Romani, da Universidade de Stanford, expressou seu entusiasmo com as descobertas, afirmando que “Os dados do IXPE nos fornecem o primeiro mapa do campo magnético na 'mão'. As partículas carregadas que produzem os raios X viajam ao longo do campo magnético, determinando a forma básica da nebulosa, como fazem os ossos da mão de uma pessoa.” A coautora Josephine Wong, também de Stanford, comparou esse uso inovador dos raios X ao seu papel familiar como ferramenta de diagnóstico médico e observou como ele fornece informações valiosas que, de outra forma, permaneceriam ocultas.

Esta investigação inovadora lança luz sobre o ciclo de vida das partículas altamente energéticas que rodeiam os pulsares, oferecendo informações cruciais sobre o seu papel como aceleradores de partículas. Situada a impressionantes 16,000 anos-luz de distância da Terra, a MSH 15-52 foi inicialmente detectada pelo Observatório de Raios-X Chandra da NASA em 2001. As notáveis ​​descobertas possibilitadas pela utilização de dados IXPE foram oficialmente documentadas no The Astrophysical Journal em 23 de Outubro.

