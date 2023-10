NASA busca projetos de freezer lunar para armazenar amostras lunares com segurança

A NASA está solicitando projetos para um “freezer lunar” que possa armazenar com segurança materiais adquiridos durante as missões Artemis planejadas. O objetivo principal do freezer será transportar amostras científicas e geológicas da Lua para a Terra. No entanto, também poderia ser utilizado para armazenar e transportar amostras biológicas/fisiológicas humanas recolhidas durante as missões.

O congelador lunar deverá estar pronto até o final de 2027 e será lançado a bordo da missão Artemis 5. Para garantir a transportabilidade, o congelador deve ser capaz de resistir às forças físicas encontradas durante o lançamento e a aterragem, tais como vibrações e choques. Também deve ser compatível com vários veículos e instalações que os futuros astronautas da Artemis usarão, incluindo o rover lunar, os habitats lunares, o módulo de tripulação Orion, o sistema de pouso humano e o posto avançado lunar Gateway.

O interior frio do freezer lunar deve ter um volume total de pelo menos 10x10x26 polegadas (25x25x66 centímetros), e todo o sistema deve pesar menos de 121 libras (55 quilogramas). As amostras armazenadas no interior devem ser capazes de manter uma temperatura de 121 Fahrenheit negativos (85 Celsius negativos) por no mínimo 30 dias.

O freezer deve incluir um display integrado para monitoramento e controle, bem como conectividade de internet com e sem fio para telemetria para comunicação com veículos Artemis e estações terrestres na Terra. Além disso, deve ser capaz de registrar dados sobre temperatura, saúde geral e atividade da porta.

Artemis 5, a terceira missão do programa Artemis, está planejada para ser a missão de estreia do congelador lunar. O programa Artemis visa devolver os humanos à Lua, com Artemis 3 programado para 2025. Artemis 4 e Artemis 5 têm lançamento previsto para 2028 e 2029, respectivamente.

Fontes: NASA, SAM.gov