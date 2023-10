Cientistas encontram água e carbono abundantes em amostras de asteróides, apoiando a teoria das origens da vida

Uma análise recente de uma amostra coletada da superfície do asteroide próximo à Terra Bennu revelou a presença de água e carbono abundantes, segundo a agência espacial norte-americana NASA. Estas descobertas fornecem mais evidências para a teoria de que a vida na Terra pode ter se originado no espaço sideral. O administrador da NASA, Bill Nelson, referiu-se à amostra como “a maior amostra de asteroide rica em carbono já devolvida à Terra”.

A análise preliminar envolveu a varredura da amostra usando diversas técnicas, incluindo microscopia eletrônica e tomografia computadorizada de raios X. Os resultados sugerem a possibilidade de descobertas adicionais que poderiam apoiar a hipótese de que objetos celestes como cometas, asteróides e meteoritos semearam a Terra primitiva com os ingredientes necessários para a vida.

A NASA enfatizou a importância de estudar os segredos das rochas e da poeira de Bennu. Estas informações poderão lançar luz sobre a formação do nosso sistema solar, a potencial propagação de materiais precursores para a vida na Terra e a necessidade de evitar colisões de asteróides com o nosso planeta.

A amostra, coletada pela espaçonave OSIRIS-REx da NASA durante uma missão de ida e volta de sete anos, estava contida em uma cápsula selada que foi lançada de paraquedas de volta à Terra no mês passado. Embora os participantes do evento não tenham conseguido ver as amostras em primeira mão, as imagens mostraram uma coleção de rochas, seixos e poeira cor de carvão na parte externa do recipiente de armazenamento de amostras.

Um exame mais aprofundado da amostra revelou uma alta concentração de carbono, crucial para a vida na Terra, juntamente com moléculas de água presas em fibras de argila. Os cientistas também identificaram minerais de ferro, sugerindo um ambiente rico em água durante a sua formação. O asteroide Bennu, conhecido como pilha de escombros, contém pistas valiosas sobre as origens e o desenvolvimento de planetas rochosos como a Terra.

