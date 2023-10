NASA realizará demonstração de laser espacial na Estação Espacial Internacional

By

A NASA está preparada para realizar uma demonstração de tecnologia inovadora de lasers espaciais na Estação Espacial Internacional (ISS). A demonstração visa testar a viabilidade do uso da tecnologia laser para transmitir terabytes de dados de ciências espaciais e missões de exploração de volta à Terra. Este será o primeiro relé de comunicação a laser bidirecional ponta a ponta da NASA, permitindo à agência espacial integrar comunicações a laser em suas redes de comunicações espaciais existentes.

A demonstração da tecnologia envolve equipar a ISS com um módulo chamado ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). O módulo ILLUMA-T inclui um telescópio e um gimbal de dois eixos, que permite rastrear o satélite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) em órbita geossíncrona. O módulo óptico, aproximadamente do tamanho de um micro-ondas, faz parte de uma unidade comparável a um refrigerador padrão.

A demonstração envolverá o envio de dados da ISS para o satélite LCRD a uma taxa de 1.2 Gbps. O satélite LCDR irá então retransmitir os dados para estações terrestres ópticas na Califórnia ou no Havaí. A partir daí, os dados serão transmitidos ao Centro de Operações da Missão LCRD no Novo México e, finalmente, encaminhados para a equipe de operações terrestres ILLUMA-T no Goddard Space Flight Center da NASA em Maryland.

Os engenheiros da Goddard avaliarão a precisão e a qualidade dos dados transmitidos através deste processo de retransmissão ponta a ponta. O sucesso da demonstração poderá levar à integração do ILLUMA-T na ISS, aumentando significativamente a capacidade de transmissão de dados do laboratório orbital.

As comunicações atuais com a ISS dependem da rede Tracking and Data Relay Satellite (TDRS), que utiliza sinais de rádio para transmissão de dados. No entanto, o uso de lasers espaciais poderia oferecer taxas de transferência de dados mais elevadas e comunicações melhoradas para futuras missões espaciais.

Perguntas frequentes

1. Qual é o propósito da demonstração do laser espacial da NASA na Estação Espacial Internacional?

A NASA pretende testar o uso da tecnologia laser para transmitir grandes volumes de dados de ciências espaciais e missões de exploração de volta à Terra.

2. O que é ILUMA-T?

ILLUMA-T significa Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. É um módulo instalado na Estação Espacial Internacional para demonstração de laser espacial.

3. Como funcionará o processo de transmissão de dados?

O módulo ILLUMA-T na ISS transmitirá dados para o satélite Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). O satélite LCRD irá então retransmitir os dados para estações ópticas terrestres, que os enviarão para o Centro de Operações da Missão LCRD e, finalmente, para a equipa de operações terrestres ILLUMA-T.

4. Qual é o significado desta demonstração?

Se for bem-sucedida, a integração do ILLUMA-T na ISS poderá aumentar significativamente o volume de dados que podem ser transmitidos de e para a estação espacial, melhorando as capacidades de comunicação para futuras missões espaciais.

5. Como a comunicação a laser se compara aos sistemas de comunicação existentes baseados em rádio?

A comunicação a laser tem o potencial de oferecer taxas de transferência de dados mais altas e comunicações melhoradas em comparação com sistemas baseados em rádio. Poderia revolucionar as comunicações espaciais e permitir uma transmissão de dados mais rápida e eficiente das missões espaciais.

(Fontes: NASA, Space.com)