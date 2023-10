NASA realiza teste de “fogo quente” para motores de foguete lunar Artemis

A NASA concluiu recentemente um teste de “fogo quente” como parte da série final de certificação para seus motores de foguete lunar Artemis. A agência espacial planeja usar motores reaproveitados do ônibus espacial RS-25 para seu programa Artemis, que visa devolver astronautas à Lua.

A série Hot Fire, que começou em 17 de outubro, tem como objetivo certificar uma linha atualizada de motores RS-25 que será usada na missão Artemis 5 no final da década de 2020. Quatro RS-25 alimentam o estágio central de cada foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS), um componente crucial do programa Artemis.

Durante o teste, o motor RS-25, de codinome E0525, disparou com sucesso por uma duração planejada de 550 segundos (mais de nove minutos) no Centro Espacial Stennis da NASA, no Mississippi. Este teste coleta dados sobre o desempenho de vários novos componentes do motor, como bocal, atuadores hidráulicos, dutos flexíveis e turbobombas.

A série Hot Fire consiste em um conjunto de 12 testes para cada motor RS-25. Um motor RS-25 anterior foi certificado em junho, após completar sua própria série de 12 testes. Estes testes ajudarão na certificação de futuras missões SLS, começando com Artemis 5.

O programa Artemis tem várias missões planejadas, incluindo a Artemis 2, que levará quatro astronautas ao redor da Lua em 2024. A Artemis 3 pretende pousar astronautas perto do pólo sul lunar no final de 2025 ou 2026, desde que o sistema de pouso Starship da SpaceX esteja pronto. Missões adicionais, como a Artemis 4, estão programadas para os anos seguintes.

Além dos testes de motor, os engenheiros da NASA no Marshall Space Flight Center em Huntsville, Alabama, estão conduzindo testes em um projeto de propulsor alternativo para futuras missões além do Artemis 8. Os motores de propulsão são cruciais para fornecer impulso extra durante a decolagem.

O principal contratante dos motores SLS é a Aerojet Rocketdyne, uma empresa da L3Harris Technologies, enquanto a Boeing é responsável pela construção dos foguetes SLS.

Esses testes e certificações marcam marcos significativos nos esforços contínuos da NASA para avançar na exploração espacial e devolver os astronautas à Lua.

