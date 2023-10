Missão Dragonfly da NASA: revelando os segredos da lua Titã de Saturno

A NASA está embarcando em uma missão extraordinária à lua de Saturno, Titã, mas não atravessará a superfície da lua como seus antecessores. Em vez disso, a missão Dragonfly pretende revolucionar a exploração com um drone movido a energia nuclear concebido para voar através da espessa atmosfera de Titã, cobrindo vastas extensões de terreno com as quais os rovers tradicionais nunca poderiam sonhar. Uma recente rodada de testes em túnel de vento no Langley Research Center, na Virgínia, nos deixou um passo mais perto de testemunhar os céus de Titã.

Neste esforço inovador, a NASA reconheceu a necessidade de validar a capacidade do Dragonfly de navegar no ambiente único de Titã. Uma equipe de especialistas conduziu testes meticulosos em túnel de vento, ultrapassando os limites do design e desempenho do drone. Ao simular várias condições de voo e submeter o drone a pressões atmosféricas e densidade do ar semelhantes às de Titã, a NASA avaliou com sucesso a estabilidade aerodinâmica e o desempenho do rotor, críticos para o sucesso do Dragonfly.

Este drone de próxima geração é uma maravilha da engenharia. A versão final, com lançamento previsto para 2027, será comparável em tamanho a um carro pequeno, permitindo-lhe transportar um conjunto de instrumentos de última geração para estudar as características deslumbrantes de Titã. O Dragonfly herda seu design do “Earth Demonstrator Drone”, que, embora tenha metade do tamanho, possui a mesma configuração de rotor duplo empilhado que oferece maior capacidade de manobra e estabilidade na densa atmosfera de Titã.

Um dos aspectos mais cativantes de Titã são os seus vastos reservatórios de líquido, tornando-o o único corpo celeste conhecido, além da Terra, a abrigar características tão distintas. Estes reservatórios, no entanto, consistem em hidrocarbonetos líquidos devido às temperaturas frias da Lua. A NASA pretende desvendar os mistérios destes lagos prebióticos ricos em química, revelando uma compreensão mais profunda do potencial de vida para além do nosso planeta. A capacidade da Dragonfly de explorar o ambiente de Titã subindo aos céus apresenta uma abordagem eficiente e sem precedentes para a exploração planetária.

À medida que os planos para o Dragonfly avançam, a NASA continua a avaliar potenciais veículos de lançamento para esta ambiciosa missão. Embora nenhuma decisão definitiva tenha sido tomada, o sucesso do foguete Starship da SpaceX pode influenciar a seleção da NASA. Para alcançar o sistema saturniano, o Dragonfly exigirá um veículo de lançamento excepcionalmente poderoso. Supondo que tudo corra conforme o planejado, o Dragonfly pousará na superfície de Titã em 2034, iniciando sua emocionante expedição que deverá durar de três a quatro anos.

FAQ:

P: Como o Dragonfly difere das missões anteriores para Titan?

R: Dragonfly é um drone movido a energia nuclear que pode voar através da densa atmosfera de Titã, oferecendo maior mobilidade em comparação com rovers com rodas.

P: Qual foi o objetivo dos testes em túnel de vento no Langley Research Center?

R: Os testes em túnel de vento ajudaram a NASA a avaliar o desempenho aerodinâmico do Dragonfly sob várias condições de voo, simulando a atmosfera de Titã.

P: Por que Titã é um destino intrigante para exploração científica?

R: Titã é o único corpo celeste conhecido, além da Terra, com reservatórios líquidos na sua superfície, proporcionando uma oportunidade para estudar a química pré-biótica e potencialmente descobrir pistas sobre a origem da vida.

P: Quando se espera que o Dragonfly chegue a Titã?

R: Se tudo correr como planejado, o Dragonfly pousará em Titã em 2034, após seu lançamento em 2027.

P: Como se espera que o Dragonfly melhore nossa compreensão dos ambientes extraterrestres?

R: A capacidade de voar da Dragonfly irá permitir-lhe explorar as características únicas de Titã de forma mais extensiva, permitindo-nos aprender mais sobre o ambiente, a composição e o potencial de habitabilidade da lua.