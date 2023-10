Nova pesquisa descobre ligação potencial entre falta de sono e obesidade

Num estudo recente conduzido por uma equipe de pesquisadores, foi descoberta uma ligação potencial entre a falta de sono e a obesidade. O estudo, que analisou os padrões de sono e o índice de massa corporal (IMC) de mais de 1,000 indivíduos, descobriu que aqueles que dormiam consistentemente menos de sete horas por noite corriam maior risco de desenvolver obesidade.

A obesidade é há muito reconhecida como um importante problema de saúde pública, com numerosos riscos para a saúde associados, como doenças cardiovasculares e diabetes. No entanto, a relação entre sono e obesidade tem sido menos clara. Esta nova pesquisa lança luz sobre uma possível conexão entre os dois.

O estudo revelou que os indivíduos que dormiam consistentemente menos de sete horas por noite tinham um IMC significativamente mais elevado em comparação com aqueles que dormiam de sete a nove horas por noite. Além disso, a pesquisa mostrou que esses indivíduos eram mais propensos a adotar hábitos alimentares pouco saudáveis ​​e a consumir um maior número de calorias ao longo do dia.

Embora o mecanismo exato que liga a falta de sono à obesidade ainda esteja a ser investigado, os investigadores acreditam que pode ser devido ao impacto da privação de sono na regulação hormonal e no controlo do apetite. Estudos anteriores demonstraram que o sono inadequado pode perturbar o equilíbrio dos hormônios que regulam a fome e a saciedade, levando ao aumento do apetite e potencialmente à alimentação excessiva.

Esta nova pesquisa destaca a importância do sono adequado na manutenção de um peso saudável e na prevenção da obesidade. Sugere que estabelecer hábitos de sono saudáveis ​​e priorizar o sono suficiente podem ser fatores-chave no controle do peso.

É importante notar que este estudo apenas estabelece uma correlação entre falta de sono e obesidade, sendo necessárias mais pesquisas para determinar a causalidade e os mecanismos subjacentes. No entanto, fornece informações valiosas sobre o impacto potencial do sono no controle do peso e na saúde geral.

Em conclusão, o estudo recente indica uma ligação potencial entre a falta de sono e a obesidade. Indivíduos que dormem consistentemente menos de sete horas por noite podem correr um risco maior de desenvolver obesidade devido a fatores como perturbação da regulação hormonal e aumento do apetite. Mais pesquisas são necessárias para explorar a causalidade desta relação e identificar mecanismos específicos. No entanto, este estudo ressalta a importância de priorizar o sono adequado para manter um peso saudável e o bem-estar geral.

Fontes:

– Matthew Phelan, Dailymail.Com, “Nova pesquisa descobre ligação potencial entre falta de sono e obesidade”