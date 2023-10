Explorando o indescritível: o telescópio IXPE da NASA desvenda os segredos magnéticos do remanescente da supernova SN 1006

Em uma conquista inovadora, o telescópio Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) da NASA revelou as propriedades magnéticas ocultas do famoso remanescente de supernova SN 1006. Situado a aproximadamente 6,500 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lupus, SN 1006 detém a distinção de sendo o evento estelar mais brilhante registrado na história da humanidade.

Ao empregar técnicas avançadas de imagens de raios X, o IXPE proporcionou aos astrofísicos uma oportunidade sem precedentes de mergulhar no enigmático reino dos campos magnéticos. Ping Zhou, astrofísico da Universidade de Nanjing em Jiangsu, China, e autor principal de um artigo publicado recentemente no The Astrophysical Journal, descreve o IXPE como uma ferramenta poderosa que facilita a investigação de campos magnéticos que antes eram considerados elusivos. Através das lentes do IXPE, os pesquisadores descobriram que os campos magnéticos do SN 1006 exibem características turbulentas enquanto mantêm uma estrutura ordenada.

A aparência única da SN 1006 cativa ainda mais os cientistas, pois se desvia da forma arredondada convencional normalmente observada em outros remanescentes de supernovas. Uma estrutura dupla intrigante e bordas brilhantes distintas manifestam-se nas bandas de raios X e raios gama. Os investigadores acreditam que estas características distintas estão intrinsecamente ligadas à orientação do campo magnético do remanescente. A hipótese predominante postula que as ondas de choque produzidas durante a explosão da supernova se alinham com o campo magnético, permitindo-lhes acelerar de forma mais eficaz as partículas de alta energia.

Yi-Jung Yang, astrofísico de alta energia da Universidade de Hong Kong e co-autor do artigo acima mencionado, observa que as propriedades de polarização obtidas a partir da análise espectral-polarimétrica do IXPE se alinham estreitamente com os dados obtidos de outras metodologias e X- observatórios de raios. Essa consistência notável ressalta a confiabilidade inabalável e as capacidades robustas do IXPE.

Desde o seu importante lançamento em dezembro de 2021, o IXPE observou atentamente três remanescentes de supernova: Cassiopeia A, Tycho e agora SN 1006. Cada observação apresenta uma oportunidade inestimável para os cientistas aprofundarem a sua compreensão da origem e dos mecanismos subjacentes dos campos magnéticos que rodeiam estes celestes. fenômenos.

A revelação de que SN 1006 apresenta um grau de polarização mais elevado do que os outros dois remanescentes de supernova surpreendeu os investigadores. No entanto, um fio comum une todos os três remanescentes: os seus campos magnéticos apontam para fora do centro da explosão. Esta característica partilhada abre caminho para uma maior exploração da intrigante dinâmica das supernovas e melhora a nossa compreensão do vasto universo em que residimos.

