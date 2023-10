CatSat: Revolucionando a detecção e as comunicações baseadas no espaço

Trinta anos atrás, um telefonema fortuito enquanto preparava pudim de chocolate gerou uma ideia que revolucionaria a detecção e as comunicações baseadas no espaço. Christopher Walker, um jovem engenheiro na época, descobriu o potencial de um filme plástico deformado sobre seu pote de pudim ao ampliar o reflexo de uma lâmpada suspensa. Este conceito eventualmente levou ao desenvolvimento do Large Balloon Reflector (LBR), um dispositivo inflável que cria amplas aberturas de coleta com uma fração do peso das antenas implantáveis ​​tradicionais.

Graças ao financiamento do programa Innovative Advanced Concepts (NIAC) da NASA, a visão de Walker está finalmente se tornando realidade. O LBR transforma parte de uma esfera inflada em uma antena parabólica, aluminizando uma seção da superfície interna. Com um protótipo de 33 metros de diâmetro financiado pelo NIAC e pelo Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA, Walker demonstrou as capacidades do LBR, que ultrapassa o tamanho da abertura do Telescópio Espacial James Webb da NASA.

O design LBR resolve os desafios enfrentados pelas antenas refletoras tradicionais. Ele infla como uma bola de praia, proporcionando um formato de prato parabólico estável, sem a necessidade de hardware implantável volumoso e complexo. Além disso, pode dobrar-se num volume compacto, facilitando o lançamento e a implantação no espaço.

Uma das aplicações notáveis ​​desta tecnologia está nas comunicações de alta velocidade. CatSat, um CubeSat de 6 unidades desenvolvido pela Freefall Aerospace em colaboração com a NASA, a Universidade do Arizona e a Rincon Research Corporation, demonstrará as capacidades da antena inflável na órbita baixa da Terra. Após a implantação, a antena transmitirá fotos da Terra em alta definição de volta à Terra. Esta missão, parte da Iniciativa de Lançamento CubeSat da NASA, mostra o potencial para futuras missões lunares, planetárias e no espaço profundo usando CubeSats.

FAQ:

O que é o Refletor de Balão Grande (LBR)?

O LBR é um dispositivo inflável que transforma parte de uma esfera inflada em uma antena parabólica. Ele cria amplas aberturas de coleta com uma fração do peso das antenas implantáveis ​​tradicionais.

Por que o LBR é importante?

O LBR resolve os desafios enfrentados pelas antenas refletoras tradicionais, como peso pesado e implantação complexa. Ele fornece um formato de prato parabólico estável sem a necessidade de hardware volumoso e pode ser dobrado em um pequeno volume, facilitando o lançamento e a implantação no espaço.

O que é CatSat?

CatSat é um CubeSat de 6 unidades que demonstrará as capacidades da antena inflável na órbita baixa da Terra. Ele transmitirá fotos de alta definição da Terra de volta à Terra, mostrando o potencial para futuras missões usando CubeSats.

Quem desenvolveu o CatSat e o LBR?

CatSat foi desenvolvido pela Freefall Aerospace em colaboração com a NASA, a Universidade do Arizona e a Rincon Research Corporation. O conceito LBR foi iniciado por Christopher Walker, que recebeu financiamento do programa Innovative Advanced Concepts da NASA e do Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA.

Como o LBR se compara às antenas refletoras tradicionais?

O LBR oferece uma alternativa leve às antenas refletoras tradicionais. Seu design inflável elimina a necessidade de mecanismos de implantação volumosos e complexos, tornando-o mais versátil e fácil de implantar no espaço.

Fontes:

