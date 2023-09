NASA simula um vislumbre de nossa galáxia em ondas gravitacionais

By

Os astrónomos usaram dados simulados para fornecer uma visualização do céu tal como apareceria nas ondas gravitacionais, oferecendo uma nova perspectiva da nossa galáxia. As ondas gravitacionais são ondulações cósmicas no espaço-tempo geradas por objetos em órbita, e os observatórios espaciais com lançamento previsto para a próxima década irão melhorar muito a nossa compreensão destes fenómenos.

Observatórios terrestres detectaram cerca de cem eventos desde 2015, representando fusões de buracos negros de massa estelar, estrelas de nêutrons ou ambos. Esses sinais são eventos de curta duração e alta frequência que podem ocorrer em qualquer lugar do céu e se originam de fontes além da nossa galáxia. No entanto, existem muitos sistemas binários na Via Láctea que também contêm objetos compactos como anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros em órbitas estreitas.

Para observar esses binários ultracompactos (UCBs), é necessário um observatório espacial porque suas ondas gravitacionais têm frequências muito baixas para detectores terrestres. Espera-se que a próxima Antena Espacial de Interferômetro Laser (LISA), uma missão conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA), detecte dezenas de milhares de UCBs. Descobrir mais SCUs é um dos principais objetivos da LISA.

Os investigadores desenvolveram uma técnica para combinar dados simulados da distribuição esperada e sinais de ondas gravitacionais dos UCBs para criar uma visão de todo o céu da nossa galáxia. Esta imagem é semelhante a uma visão de todo o céu em luz visível, infravermelha ou de raios X. A visualização fornece um vislumbre da perspectiva única que as ondas gravitacionais oferecem na observação do universo. A esperança é que versões futuras desta imagem sejam feitas usando dados reais do LISA.

Este estudo, publicado no The Astronomical Journal, mostra o potencial das ondas gravitacionais como uma nova ferramenta para estudar o cosmos. Ao incorporar dados de observatórios de ondas gravitacionais baseados no espaço, como o LISA, os astrónomos podem obter informações valiosas sobre a natureza dos sistemas binários e a dinâmica dos objetos na nossa galáxia.

