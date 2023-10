Pesquisa em ciências da vida espacial: explorando o desconhecido a bordo da Estação Espacial Internacional

A exploração espacial sempre foi uma área de imensa curiosidade e descoberta científica. Um dos aspectos mais cruciais desta exploração é compreender os efeitos das viagens espaciais no corpo humano. A Estação Espacial Internacional (ISS) serve como uma plataforma valiosa para a realização de extensas pesquisas neste campo.

As Listas de Conscientização Atual SPACELINE da NASA fornecem informações valiosas sobre as últimas descobertas e estudos relacionados às ciências da vida espacial. Estas listas, disponíveis no site do NASA Task Book, oferecem uma visão abrangente da pesquisa em andamento conduzida na ISS.

Pesquisadores de vários centros da NASA e investigadores principais (PIs) estão convidados a enviar seus artigos de periódicos recentemente publicados ou revisados ​​por pares, com foco nas ciências da vida espacial. Esses artigos são então compilados e incluídos nas listas semanais.

Um exemplo da pesquisa apresentada nessas listas é um estudo realizado por Hasenstein KH, John SP e Vandenbrink JP. Este estudo examina a saúde dos rabanetes em um ambiente de microgravidade. Compreender o impacto das condições espaciais no crescimento e desenvolvimento das plantas é essencial para futuras missões espaciais de longa duração, como as de Marte.

A ISS proporciona um ambiente ideal para a realização desse tipo de investigação. Suas condições de microgravidade permitem aos cientistas estudar os efeitos do espaço em vários organismos e sistemas. Desde o estudo da saúde das plantas até à investigação das alterações fisiológicas nos astronautas, a ISS funciona como um laboratório único para a investigação espacial em ciências da vida.

A pesquisa conduzida na ISS levou a avanços significativos na nossa compreensão da resposta do corpo humano às viagens espaciais. Ele esclareceu o impacto da microgravidade na densidade óssea, na massa muscular, no sistema cardiovascular e no sistema imunológico. Este conhecimento é crucial para garantir o bem-estar e a segurança dos astronautas durante missões espaciais prolongadas.

Em conclusão, a investigação espacial em ciências da vida realizada a bordo da Estação Espacial Internacional é vital para desvendar os mistérios das viagens espaciais e os seus efeitos no corpo humano. As listas semanais fornecidas pelo SPACELINE Current Awareness da NASA oferecem informações valiosas sobre as pesquisas e descobertas em andamento neste campo emocionante.

Definições:

– Ciências da Vida Espacial: O estudo de como os organismos vivos, incluindo os humanos, se adaptam e funcionam no ambiente espacial.

– Estação Espacial Internacional (ISS): Uma estação espacial habitável gerida conjuntamente pela NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA. Serve como laboratório para pesquisa científica e cooperação internacional na exploração espacial.

Fontes:

– Listas atuais de conscientização da NASA SPACELINE (https://taskbook.nasaprs.com/Publication/spaceline.cfm)