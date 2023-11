A nave espacial Lucy da NASA inicia uma jornada épica a Júpiter

By

A espaçonave Lucy da NASA embarcou em uma missão extraordinária para explorar os mistérios do sistema solar. No seu primeiro encontro, Lucy disse um “olá rápido” a um asteroide que atravessava o espaço a uma velocidade impressionante de 16,000 km/h.

A espaçonave Lucy, em homenagem ao famoso fóssil humano Lucy, está em uma expedição de 12 anos para estudar um total de 10 asteróides. Este ambicioso esforço visa descobrir informações valiosas sobre a formação e evolução da nossa vizinhança celestial.

Usando animação de vídeo avançada, a NASA fornece uma visualização cativante da espaçonave aproximando-se graciosamente de seu alvo asteróide. A magnitude da viagem é impressionante, pois Lucy viaja bilhões de quilômetros pelo cosmos.

Os cientistas esperam que os dados recolhidos durante a missão de Lucy esclareçam as questões fundamentais das origens do nosso sistema solar. Ao examinar estas antigas rochas espaciais, os investigadores esperam compreender o papel que desempenharam no desenvolvimento dos planetas e se contêm alguma pista sobre a possibilidade de vida extraterrestre.

A espaçonave Lucy é um testemunho da engenhosidade humana e da sede insaciável de conhecimento. A sua missão representa um feito notável na exploração espacial e mostra a determinação inabalável dos cientistas e engenheiros em ampliar os limites da nossa compreensão do universo.

Perguntas frequentes:

1. Por que a espaçonave se chama Lucy?

A espaçonave se chama Lucy em homenagem ao famoso fóssil humano descoberto na Etiópia. Simboliza a busca para desvendar os mistérios das nossas origens, tanto na Terra como no cosmos.

2. Quanto tempo levará para Lucy completar sua missão?

A espaçonave Lucy estará em uma expedição de 12 anos, durante a qual encontrará um total de 10 asteróides.

3. Que conhecimentos os cientistas esperam obter com a missão de Lucy?

Os cientistas esperam obter informações valiosas sobre a formação e evolução do nosso sistema solar através do estudo dos asteróides. O seu objectivo é compreender o papel que estas antigas rochas espaciais desempenharam no desenvolvimento dos planetas e na possibilidade de vida extraterrestre.

Fonte: NASA (www.nasa.gov)