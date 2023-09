A maior amostra de asteróide até agora: Osiris-Rex da NASA completa sua missão

A espaçonave Osiris-Rex da NASA está preparada para entregar a maior amostra de asteróide até o momento, encerrando uma missão de sete anos. No domingo, a espaçonave passará pela Terra e deixará pelo menos uma xícara cheia de escombros que pegou do asteroide Bennu. A cápsula de amostra saltará de pára-quedas no deserto de Utah enquanto a nave-mãe se afasta para explorar outro asteróide.

Os cientistas esperam obter cerca de meio quilo (250 gramas) de seixos e poeira de Bennu, o que é significativamente mais do que a pequena quantidade recolhida pelo Japão de dois outros asteróides. Estas amostras de asteróides funcionam como cápsulas do tempo preservadas, fornecendo informações valiosas sobre a formação do nosso sistema solar e as origens da vida na Terra.

O Osiris-Rex, lançado em 2016, chegou a Bennu em 2018 e passou dois anos estudando o asteroide antes de tentar coletar amostras. Durante a coleta de amostras, a espaçonave encontrou alguns desafios, incluindo uma tampa emperrada que fez com que parte do material coletado fosse derramado no espaço. No entanto, as amostras restantes foram fixadas com sucesso na cápsula.

Acredita-se que Bennu, descoberto em 1999, seja o remanescente de um asteróide maior que colidiu com outra rocha espacial. Ele mede aproximadamente um terço de milha de largura e é coberto por um terreno preto e acidentado cheio de pedras. Ao estudar Bennu de perto, os cientistas esperam obter informações valiosas que possam ajudar a desenvolver estratégias para desviar o asteroide caso a sua trajetória represente uma ameaça para a Terra no futuro.

A Osiris-Rex liberará a cápsula de amostra a uma distância de 63,000 milhas e quatro horas depois, ela pousará no campo de teste e treinamento de Utah. A cápsula, medindo quase um metro de largura e 3 centímetros de altura, descerá a uma velocidade de 1.6 km/h antes que o pára-quedas diminua a velocidade para um pouso suave. Assim que a cápsula for recuperada, ela será transportada para o Johnson Space Center da NASA em Houston para análise.

Esta missão marca o terceiro retorno de amostras da NASA do espaço profundo, com missões anteriores recuperando partículas do vento solar, poeira de cometas e grãos microscópicos de asteróides. A agência planeja revelar publicamente o conteúdo da amostra de Bennu em 11 de outubro. Neste outono, a NASA também lançará mais duas missões de asteróides, avançando ainda mais nossa compreensão desses corpos celestes e sua importância no estudo do nosso sistema solar.

