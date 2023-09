A espaçonave Osiris-Rex da NASA deve entregar a maior amostra já obtida de um asteróide

Numa emocionante conclusão de uma missão de sete anos, a sonda Osiris-Rex da NASA está programada para passar pela Terra no domingo e entregar uma cápsula de amostra contendo pelo menos uma chávena cheia de escombros recolhidos no asteróide Bennu. Esta será a maior amostra já recuperada de um asteróide, com os cientistas prevendo a obtenção de cerca de meio quilo (250 gramas) de seixos e poeira. Isto é significativamente mais do que a quantidade trazida pelo Japão de dois outros asteróides.

Acredita-se que o asteróide Bennu, descoberto em 1999, seja o remanescente de um asteróide maior que colidiu com outra rocha espacial. Tem cerca de um terço de milha de largura e uma superfície preta e acidentada cheia de pedras. Os cientistas acreditam que Bennu contém vestígios do início do sistema solar, fornecendo informações valiosas sobre as origens da Terra e da própria vida.

Osiris-Rex embarcou na sua missão em 2016 e chegou a Bennu em 2018. Depois de estudar cuidadosamente o asteróide durante dois anos, a sonda tocou brevemente a sua superfície e sugou poeira e seixos usando um vácuo. Porém, a tampa do coletor de amostras emperrou, fazendo com que algumas pedras se perdessem no espaço. A quantidade exata de material na cápsula da amostra só será conhecida depois de aberta.

A cápsula de amostra será liberada do Osiris-Rex quatro horas antes de pousar no deserto de Utah. Após uma descida assistida por pára-quedas, a cápsula será levada para um laboratório limpo no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, para evitar contaminação cruzada. As amostras serão manuseadas com o máximo cuidado em salas limpas especializadas para evitar qualquer contaminação. A NASA planeja revelar publicamente o conteúdo da amostra em 11 de outubro.

Esta missão faz parte do que a NASA está chamando de “Outono de Asteróides”, com vários marcos relacionados a asteróides ocorrendo. Estas incluem o lançamento da sonda Psyche, que estudará um asteroide metálico, no dia 5 de outubro, e o encontro da sonda Lucy com um asteroide no cinturão de asteroides principal no dia 1 de novembro. sistema solar primitivo.

Esta é a terceira missão de retorno de amostras da NASA do espaço profundo, com missões anteriores recuperando partículas do vento solar e poeira de cometas. O Japão também devolveu com sucesso amostras de um asteróide em 2010. Estas amostras servem como cápsulas do tempo desde os primeiros dias do nosso sistema solar e fornecem informações valiosas sobre as nossas origens cósmicas.

