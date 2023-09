A nave espacial Osiris-Rex da NASA retorna com amostra de asteróide

Uma espaçonave da NASA deve entregar sua maior amostra de asteróide à Terra na segunda-feira. A espaçonave Osiris-Rex deixará pelo menos uma xícara cheia de escombros que coletou do asteroide Bennu, marcando o fim de uma missão de sete anos. Os cientistas prevêem receber cerca de 250g de seixos e poeira, significativamente mais do que as missões anteriores de amostragem de asteróides. Essas amostras são consideradas cápsulas do tempo do início do sistema solar e podem ajudar os pesquisadores a compreender as origens da Terra e da própria vida.

A missão Osiris-Rex enfrentou muitos desafios ao longo do caminho, incluindo uma tampa emperrada que fez com que algumas das amostras vazassem para o espaço. No entanto, a espaçonave conseguiu recuperar material suficiente para análise. Acredita-se que Bennu, o asteróide que a sonda visitou, contenha vestígios da formação do Sistema Solar há 4.5 mil milhões de anos. Esta missão permitiu aos cientistas estudar Bennu de perto e recolher dados valiosos que poderiam ajudar nas estratégias de deflexão caso o asteróide representasse uma ameaça para a Terra no futuro.

A cápsula de amostra será liberada da espaçonave Osiris-Rex, que continuará a explorar outro asteróide. A cápsula entrará na atmosfera da Terra e saltará de pára-quedas no deserto de Utah, onde será transportada para um laboratório limpo no Centro Espacial Johnson da NASA para análise. O laboratório ficará restrito a manusear apenas os escombros de Bennu para evitar contaminação cruzada. A NASA planeja revelar publicamente as riquezas do asteróide em 12 de outubro.

Esta missão faz parte do que a NASA chama de “Outono de Asteróides”, com múltiplas missões de asteróides ocorrendo neste outono. Após a missão Osiris-Rex, outra espaçonave chamada Psyche será lançada para estudar um asteroide metálico. A sonda Lucy da NASA também encontrará o seu primeiro asteróide antes de embarcar numa viagem pelos asteróides troianos que orbitam Júpiter.

Fonte: Associated Press

Definições:

– Nave espacial Osiris-Rex: Uma espaçonave da NASA que foi lançada em 2016 com o objetivo de coletar amostras do asteroide Bennu.

– Bennu: Um asteróide que foi descoberto em 1999 e que se acredita conter restos do início do sistema solar.

– Asteroid Autumn: O apelido dado ao outono de 2020, durante o qual ocorrem múltiplas missões de asteroides.

– NASA: Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a agência governamental dos Estados Unidos responsável pelo programa espacial civil do país.

