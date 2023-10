Alerta de tempestade solar: potencial para evento intenso de tempestade solar

By

Uma recente tempestade solar que ocorreu em 18 de outubro nos deu um vislumbre das impressionantes auroras que podem ser vistas quando a Terra é afetada por uma ejeção de massa coronal (CME). No entanto, existe agora a possibilidade de que uma CME muito mais intensa possa estar a dirigir-se directamente para a Terra, potencialmente desencadeando uma poderosa tempestade solar hoje ou amanhã.

Esta informação vem do Observatório Solar e Heliosférico da NASA e foi analisada pela física meteorológica espacial Dra. Tamitha Skov. Skov compartilhou uma previsão detalhada de 5 dias para tempestades solares esta semana, indicando o potencial de tempestades consecutivas.

Skov, há 65% de chance de ocorrer uma grande tempestade solar hoje, com uma forte possibilidade de uma tempestade menor que possa produzir auroras. Amanhã, há 50 por cento de probabilidade de ocorrer uma forte tempestade solar, que poderá atingir a classe G2 e potencialmente impactar pequenos satélites, redes móveis e componentes eletrônicos sensíveis na Terra.

É importante notar que o risco para as latitudes médias é relativamente menor, com 30% de probabilidade de ocorrência de pequenas tempestades hoje e 15% de probabilidade amanhã. No entanto, ainda devem ser tomadas precauções para garantir a segurança dos dispositivos eletrônicos.

O Observatório Solar e Heliosférico (SOHO) da NASA é um satélite que estuda o sol e seus efeitos no sistema solar. Equipado com 12 instrumentos científicos, o SOHO captura imagens da coroa solar, mede seus campos magnéticos e velocidade e observa a tênue coroa ao seu redor.

À medida que continuamos a monitorizar estas tempestades solares, é crucial manter-se atualizado sobre as últimas previsões e tomar as precauções necessárias se viver numa área que possa ser afetada por intensa atividade solar.

Fontes:

– Observatório Solar e Heliosférico da NASA (SOHO)

- Dra. Tamitha Skov, física do clima espacial