NASA revela a maior coleção de amostras de asteróides de todos os tempos

A NASA orgulhosamente exibiu sua coleção sem precedentes de amostras de asteróides durante um evento realizado no Johnson Space Center em Houston. Estas amostras foram obtidas pela sonda Osiris-Rex durante a sua missão ao asteróide rico em carbono chamado Bennu, que está localizado a cerca de 97 milhões de quilómetros de distância da Terra. A espaçonave passou três anos coletando as amostras antes de deixá-las seladas em uma cápsula durante um sobrevôo no mês passado.

Cientistas e líderes de agências espaciais aguardam ansiosamente a revelação da câmara principal de amostras, que ainda não foi inaugurada. Estima-se que pelo menos uma xícara cheia de rochas tenha sido coletada, superando a quantidade trazida pelo Japão em suas missões anteriores a asteroides. No entanto, a quantidade exata ainda é desconhecida.

Dante Lauretta, cientista-chefe da missão da Universidade do Arizona, enfatizou o processo meticuloso envolvido no exame das amostras. Lauretta revelou que poeira e partículas negras estavam espalhadas pela borda externa da câmara, aumentando a importância da descoberta científica.

Além do carbono, as amostras de asteróides também contêm água na forma de minerais argilosos contendo água, de acordo com o administrador da NASA, Bill Nelson. Esta descoberta aumenta o entusiasmo em torno dos potenciais insights que estas amostras podem oferecer sobre a composição e história do nosso sistema solar.

Esta notável coleção de amostras de asteróides representa um tesouro científico que contém um imenso potencial para o avanço da nossa compreensão do universo. À medida que os investigadores continuam a analisar os materiais contidos nas amostras, eles esperam desvendar os segredos das nossas origens cósmicas e obter informações valiosas sobre a formação e evolução dos asteróides.

Definições:

– Nave espacial Osiris-Rex: Uma nave espacial da NASA projetada para coletar amostras do asteroide Bennu e devolvê-las à Terra.

– Bennu: Um asteroide rico em carbono localizado a quase 97 milhões de quilômetros de distância da Terra.

– Minerais argilosos contendo água: Minerais que contêm moléculas de água em sua estrutura cristalina.

