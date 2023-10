NASA divulga imagens detalhadas da lua Io de Júpiter e descobre novos recursos na atmosfera de Júpiter

By

A NASA revelou imagens detalhadas de Io, uma das aproximadamente 90 luas de Júpiter, capturadas pela sonda Juno durante um sobrevoo recente. Io é conhecido como o mundo com maior atividade vulcânica do Sistema Solar, com centenas de vulcões cobrindo sua superfície. Essas erupções vulcânicas podem ser observadas da Terra usando grandes telescópios, e há até lagos de lava de silicato derretida na superfície da Lua.

As imagens da sonda Juno mostram a superfície rodopiante de Io, destacada com grandes manchas vermelhas derretidas. Io experimenta um cabo de guerra gravitacional entre Júpiter e suas outras duas luas, Europa e Ganimedes, resultando em constante estiramento e compressão. Acredita-se que essas ações estejam ligadas às frequentes erupções de seus múltiplos vulcões. Em dezembro, Juno voltará a observar Io a uma distância mais próxima de apenas 1,500 quilómetros acima da sua superfície.

Além das imagens de Io, a NASA fez uma descoberta inovadora sobre a atmosfera de Júpiter. Utilizando dados do NIRCam do telescópio James Webb, os pesquisadores identificaram uma corrente de jato de alta velocidade que se estende por mais de 4,800 quilômetros logo acima do equador de Júpiter. Esta corrente de jato viaja a uma velocidade impressionante de 515 quilómetros por hora, o dobro dos ventos sustentados de um furacão de categoria 5 na Terra. Localizada na estratosfera inferior do planeta, esta descoberta lança luz sobre a natureza turbulenta da atmosfera de Júpiter.

As imagens de Júpiter parecem diferentes dos familiares tons de laranja escuro e creme. Essas imagens foram tiradas usando o instrumento NIRCam e Mid-InfraRed, capturando comprimentos de onda infravermelhos variando de 0.6 a 28 mícrons. Ao bloquear a luz do objeto mais brilhante, os astrônomos conseguiram capturar os objetos mais escuros ao seu redor. Cada imagem foi tirada usando filtros diferentes para capturar vários comprimentos de onda, e as camadas dessas imagens foram combinadas para criar a imagem colorida final.

Nestas imagens, as manchas e faixas brancas brilhantes representam topos de nuvens de alta altitude de tempestades convectivas condensadas, enquanto as partes vermelhas representam auroras que se estendem acima dos pólos norte e sul do planeta.

