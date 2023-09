Nave espacial da NASA entregará a maior amostra de asteróide até agora

A espaçonave OSIRIS-REx da NASA deve entregar a maior amostra já coletada de um asteróide para a Terra no domingo. Depois de uma missão de sete anos, a espaçonave deixará cair pelo menos uma xícara cheia de escombros que pegou do asteroide Bennu. Espera-se que esta amostra pese cerca de 250g (0.5lb) de seixos e poeira, significativamente mais do que a colher de chá trazida pelo Japão de dois outros asteróides.

Esta entrega é um marco significativo na exploração espacial, já que nenhum outro país recuperou com sucesso pedaços de asteróides. Estas cápsulas do tempo preservadas do início do sistema solar contêm informações valiosas sobre as origens da Terra e da vida. Ao estudar estas amostras de asteroides, os cientistas pretendem obter informações sobre os processos que levaram à formação do nosso planeta.

A sonda OSIRIS-REx embarcou na sua missão de mil milhões de dólares em 1 e chegou a Bennu em 2016. Passou dois anos a voar à volta do asteróide, em busca do melhor local para recolher amostras. Em 2018, a espaçonave pousou com sucesso na superfície de Bennu e usou um aspirador para sugar poeira e pedras. Parte do material escapou para o espaço devido a uma tampa emperrada, mas o restante das amostras foi preso em uma cápsula.

Bennu, descoberto em 1999, tem aproximadamente meio quilômetro de largura e acredita-se que seja o remanescente de um asteróide muito maior. A sua superfície negra e acidentada está coberta de rochas e os cientistas acreditam que contém vestígios da formação do sistema solar há 4.5 mil milhões de anos. Também representa uma ameaça potencial para a Terra, pois pode chegar perto o suficiente para colidir com o nosso planeta em 2182. O estudo de Bennu contribuirá para a nossa compreensão de métodos potenciais para desviar tais asteróides, se necessário.

Após a sua chegada, a cápsula de amostra será liberada da espaçonave OSIRIS-REx e cairá de pára-quedas no deserto de Utah. Em seguida, será transportado para o Johnson Space Center da NASA, em Houston, para análise. As amostras serão manuseadas com protocolos rígidos para evitar contaminação e serão estudadas em laboratório dedicado no centro.

Além da missão OSIRIS-REx, a NASA tem duas outras missões de asteróides em andamento. Estas missões, Psyche e Lucy, contribuirão para a nossa compreensão da formação e composição dos asteróides. A capacidade da NASA de recuperar e estudar estas preciosas amostras de asteróides permite-nos desvendar os mistérios do nosso sistema solar e as origens da vida na Terra.

