Nova descoberta sugere possível oceano de água em planeta distante

Resumo:

Os cientistas fizeram uma nova descoberta emocionante que sugere a existência de um oceano de água em K2-18 b, um enorme exoplaneta localizado a muitos anos-luz de distância da Terra. Embora permaneça incerto se este oceano pode suportar vida, a descoberta abriu possibilidades intrigantes para mundos habitáveis ​​para além do nosso sistema solar. A descoberta foi feita por astrônomos da Universidade de Cambridge que analisaram dados do Telescópio Espacial James Webb da NASA. Eles detectaram a presença de metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta, indicando a probabilidade de uma superfície coberta por oceanos sob uma atmosfera rica em hidrogênio. Os pesquisadores também observaram um sinal mais fraco que poderia sugerir a presença de sulfeto de dimetila, molécula produzida pela vida na Terra. No entanto, mais observações são necessárias para confirmar este achado. A equipe esclareceu que o grande tamanho e a temperatura do K2-18 b podem torná-lo habitável, com um manto potencial de gelo de alta pressão e um oceano muito quente. Apesar destas advertências, a descoberta enfatiza a importância de considerar diversos ambientes habitáveis ​​na busca por vida extraterrestre.

Definições:

– Exoplaneta: Um planeta que orbita uma estrela fora do nosso sistema solar.

– Metano: Um composto químico que consiste em um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio.

– Dióxido de carbono: Um gás incolor composto por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio.

– Sulfeto de dimetila: Molécula emitida pelo fitoplâncton em ambientes marinhos e potencialmente ligada à atividade biológica.

Fontes: Universidade de Cambridge, NASA

Os cientistas fizeram uma nova descoberta que sugere um possível oceano de água num enorme exoplaneta chamado K2-18 b, localizado a muitos anos-luz de distância da Terra. Esta descoberta foi feita após examinar dados do Telescópio Espacial James Webb da NASA, que observou o planeta na constelação de Leão. Os investigadores detectaram a presença de metano e dióxido de carbono na atmosfera de K2-18 b, sugerindo a existência de uma superfície coberta de oceano sob uma atmosfera rica em hidrogénio. Porém, a descoberta não garante a habitabilidade do planeta.

Os pesquisadores também detectaram um sinal mais fraco que poderia indicar a presença de sulfeto de dimetila, uma molécula produzida apenas pela vida na Terra. No entanto, esta descoberta ainda não foi confirmada e novas observações serão realizadas utilizando o telescópio Webb. O grande tamanho e a alta temperatura do planeta tornam improvável que seja habitável, com o seu interior contendo potencialmente um manto de gelo de alta pressão e uma superfície oceânica demasiado quente.

Embora tenham sido encontradas evidências anteriores de vapor de água noutros exoplanetas, esta descoberta fornece informações valiosas sobre planetas para além do nosso sistema solar. Os astrônomos acreditam que K2-18 b poderia ser potencialmente um exoplaneta “Hiciano”, um mundo oceânico que poderia abrigar vida. Estas descobertas destacam a necessidade de considerar uma série de ambientes habitáveis ​​na busca por vida extraterrestre.

Fontes:

- Universidade de Cambridge

- NASA