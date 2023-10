O risco de asteróides próximos à Terra: os esforços de defesa planetária da NASA

By

A divisão de Defesa Planetária da NASA é responsável por monitorar e detectar asteróides que poderiam atingir a Terra e causar devastação generalizada. Embora a tarefa possa parecer assustadora, os recentes avanços na tecnologia tornaram possível rastrear e identificar estes objetos próximos da Terra.

O último infográfico divulgado pela NASA lança luz sobre a população atual de asteróides próximos à Terra. Em agosto de 2023, havia aproximadamente 32,000 asteróides conhecidos nas proximidades do nosso planeta. Detectar esses asteróides é um desafio, pois eles não emitem luz própria. Em vez disso, os telescópios dependem da luz solar refletida em suas superfícies para localizá-los.

O esforço para encontrar e seguir estes asteróides tem sido impressionante, com mais de 405 milhões de observações submetidas por astrónomos amadores e profissionais ao Minor Planet Center, um centro central da estratégia de defesa planetária da NASA. No entanto, a infografia revela um facto perturbador: desses 32,000 mil asteroides próximos da Terra, mais de 10,000 mil têm mais de 140 metros de diâmetro. Se algum deles colidisse com a Terra, poderia destruir cidades inteiras.

Para colocar a escala da destruição em perspectiva, o meteoro de Chelyabinsk que atingiu a Rússia em 2013 foi estimado em ter no máximo 20 metros de diâmetro. Um asteróide sete vezes maior seria ainda mais devastador, provavelmente atingindo o solo e causando devastação generalizada. Dependendo da localização do impacto, tal asteróide poderia potencialmente ceifar milhões de vidas.

Apesar da atual falta de asteróides conhecidos em rota de colisão com a Terra, a estatística mais alarmante no infográfico é que os especialistas da NASA acreditam que só descobrimos menos de metade dos asteróides deste tamanho próximos da Terra. Estima-se que existam mais de 14,000 asteroides de 140 metros de largura ainda a serem identificados, juntamente com cerca de 50 asteroides de 1 quilômetro de largura.

A comunidade de defesa planetária, composta por várias organizações, está empenhada em melhorar a nossa compreensão destas ameaças potenciais. O infográfico serve como um lembrete da urgência de continuar a procurar e rastrear esses asteroides próximos à Terra. Todos os esforços, incluindo a divulgação de informação através de infografias, podem ajudar a inspirar indivíduos a juntarem-se à caça a estes objetos celestes potencialmente perigosos.

Fonte: Universo Hoje