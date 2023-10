NASA revela descobertas “incríveis” de amostra de asteroide

A NASA revelou suas descobertas inovadoras a partir de uma amostra coletada do asteróide Bennu. Esta amostra, composta por poeira preta antiga e pedaços, é a maior já devolvida à Terra. A espaçonave Osiris-Rex da agência espacial coletou as amostras há três anos e recentemente as entregou à Terra em uma cápsula selada.

Os cientistas estão esperançosos de que esta amostra de asteróide possa fornecer informações valiosas sobre as origens do sistema solar e da vida na Terra. Descobriu-se que a amostra estava “carregada com produtos orgânicos”, de acordo com Daniel Glavin, analista de amostras da Osiris-Rex. Ele descreveu o material como o sonho de um astrobiólogo e expressou expectativa em estudá-lo mais detalhadamente.

Um aspecto-chave da investigação gira em torno da possibilidade de que asteróides como Bennu tenham desempenhado um papel na semeadura da Terra com produtos químicos pré-bióticos. Os investigadores esperam que o estudo desta amostra de asteróide forneça informações valiosas sobre a origem e evolução do sistema solar, bem como esclareça como a vida pode ter começado na Terra.

Dante Lauretta, o investigador principal da missão Osiris-Rex, enfatizou a importância de ter materiais nunca antes vistos do espaço em laboratórios da Terra. Ele expressou entusiasmo com a perspectiva de descobrir algo novo e único através desta amostra de asteróide.

Além disso, as descobertas da missão têm implicações para a defesa planetária. De acordo com Lori Glaze, diretora da divisão de ciências planetárias da NASA, estudar a pequena força criada pelo calor do Sol e pela rotação de um asteroide pode ajudar a prever quando um asteroide específico pode representar um perigo para a Terra. Este conhecimento contribui para os esforços da NASA para proteger o planeta de potenciais impactos catastróficos.

Concluindo, a amostra de asteróide de Bennu da NASA oferece aos cientistas oportunidades incomparáveis ​​para compreender as origens do sistema solar, a evolução da vida e a importância da defesa planetária.

