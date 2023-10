A misteriosa corrente de jato de Júpiter descoberta pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA

O Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou uma imagem de uma característica até então desconhecida na atmosfera de Júpiter. A imagem revela uma corrente de jato de alta velocidade que se estende por mais de 3,000 milhas e fica acima das principais camadas de nuvens no equador de Júpiter.

O autor principal, Ricardo Hueso, da Universidade do País Basco em Bilbao, Espanha, expressou surpresa com a descoberta, afirmando: “O que sempre vimos como neblinas turvas na atmosfera de Júpiter agora aparecem como características nítidas que podemos acompanhar junto com a rápida velocidade do planeta. rotação."

A corrente de jato representa um sistema climático dinâmico e em rápida evolução em Júpiter. Esta descoberta lança nova luz sobre as atmosferas complexas e em constante evolução de gigantes gasosos como Júpiter.

A imagem capturada pelo Telescópio Espacial James Webb fornece detalhes impressionantes do topo das nuvens, auroras e anéis fracos de Júpiter. Faz parte de um estudo maior conduzido pela NASA para compreender os intrincados processos e características do gigante gasoso.

A descoberta da corrente de jato aumenta o nosso conhecimento da dinâmica atmosférica de Júpiter e destaca a importância de telescópios avançados como o Telescópio Espacial James Webb para desvendar os mistérios do nosso universo.

(Fonte: NASA)

Definições:

– Corrente de Jato: Uma corrente de ar estreita e de alta velocidade encontrada na atmosfera da Terra, muitas vezes responsável pelos padrões climáticos e pelo movimento do ar.

– Gigante Gasoso: Um grande planeta composto principalmente de hidrogênio e hélio, como Júpiter e Saturno.

Fontes:

– NASA: https://www.nasa.gov/