Nova imagem da NASA mostra eclipse solar anular na América do Norte

Uma imagem recente divulgada pela NASA mostra o momento incrível em que milhões de americanos testemunharam um eclipse solar anular em 14 de outubro. A imagem, capturada pelo instrumento EPIC da NASA a bordo do Deep Space Climate Observatory, mostra a Terra escurecida à medida que a Lua passa em frente ao Sol.

Um eclipse solar anular ocorre quando a sombra da Lua cruza a Terra, criando um efeito de “anel de fogo” para quem está no lugar certo na hora certa. Este eclipse em particular foi significativo porque atravessou os Estados Unidos, algo que não acontecia desde 2012.

A imagem foi tirada de um ponto a cerca de 1.5 milhão de quilômetros da Terra, entre o Sol e o nosso planeta. Essa perspectiva faz com que a lua pareça menor no céu do que realmente é. O caminho do eclipse começou em Oregon e seguiu para sudeste, com visibilidade em Oregon, Nevada, Utah, Novo México, Texas, partes da Califórnia, Idaho, Colorado e Arizona.

A sombra total do eclipse ocorreu às 11h58, horário de verão central, e só pôde ser vista por aqueles que usavam óculos adequados. É importante proteger os olhos ao visualizar um eclipse solar para evitar danos.

Embora o próximo eclipse anular programado nos EUA esteja marcado para 21 de junho de 2039, um eclipse solar total escurecerá os céus do Texas ao Maine em 8 de abril de 2024. Fique atento a esses eventos celestiais surpreendentes!

Fontes:

– Imageador EPIC da NASA a bordo do Deep Space Climate Observatory

– Allie Yang, editora da National Geographic e especialista em espaço

– Angélica Stabile, da Fox News Digital

– Estilo de vida da Fox News

Nota: URLs de artigos de origem não estão incluídos.