NASA prevê chance do asteróide Bennu atingir a Terra, afetando potencialmente uma área do tamanho do Texas

Cientistas da NASA levantaram preocupações sobre a possibilidade do asteróide Bennu colidir com a Terra no futuro, representando uma ameaça potencial para uma área do tamanho do Texas. Bennu é um Objeto Próximo à Terra (NEO) que passa pelo planeta aproximadamente a cada seis anos e está sob observação desde a sua descoberta em setembro de 1999.

De acordo com especialistas, há uma chance de Bennu passar por um “buraco de fechadura gravitacional”, alterando sua trajetória e colocando-o em rota de colisão com a Terra no ano de 2182. Um estudo recente conduzido pela equipe científica OSIRIS-REx sugere que Bennu tem 0.037% de chance (1 em 2,700) de atingir a Terra, dependendo de seu próximo sobrevôo em 2135.

A massa e o tamanho do asteróide Bennu são significativamente menores em comparação com o asteróide que causou a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Bennu mede apenas um terço de milha de largura, aproximadamente o tamanho de três quarteirões. Apesar do seu tamanho menor, o impacto de Bennu na Terra libertaria uma energia equivalente a 1,200 megatons, o que é 24 vezes mais poderoso do que qualquer arma nuclear fabricada pelo homem.

Davide Farnocchia, líder do estudo do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, comentou sobre a precisão dos cálculos da trajetória do asteroide. Os dados OSIRIS-REx forneceram informações mais precisas, permitindo aos cientistas testar os limites dos seus modelos e prever com precisão a trajetória futura de Bennu até 2135.

Embora as chances de Bennu colidir com a Terra sejam consideradas baixas, o monitoramento contínuo e o estudo mais aprofundado do asteroide serão essenciais para fornecer uma melhor compreensão de sua trajetória futura. Com os avanços na tecnologia e mais pesquisas, os cientistas esperam desenvolver estratégias para mitigar potenciais impactos de asteróides e proteger o nosso planeta no futuro.

