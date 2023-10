Explorando a atmosfera alienígena de Titã: Libélula se prepara para missão na maior lua de Saturno

A ambiciosa missão Dragonfly da NASA está um passo mais perto de desvendar os mistérios da lua de Saturno, Titã. O Dragonfly, um helicóptero do tamanho de um carro, foi submetido a testes rigorosos nos intensos túneis de vento da Terra para garantir a sua capacidade de navegar nas condições peculiares de Titã. A recente série de testes no Túnel Subsônico na Virgínia simulou a atmosfera de Titã, fornecendo dados valiosos para os engenheiros da NASA.

Durante os testes, um modelo em meia escala do Dragonfly equipado com oito rotores completou mais de 700 execuções, coletando 4,000 pontos de dados individuais. O foco estava em duas configurações de voo: a descida e transição para voo motorizado na chegada a Titã, e o voo de avanço sobre a superfície lunar. O cumprimento bem-sucedido de todos os objetivos do teste aumentou a confiança nos modelos de simulação na Terra, permitindo aos cientistas extrapolar as descobertas para as condições de Titã.

Titã, um mundo encharcado de metano, cativa os cientistas com o seu potencial de habitabilidade. Antes da chegada da sonda Cassini em 2004, pouco se sabia sobre esta enigmática lua. Os sobrevôos próximos de Titã pela Cassini revelaram um mundo oceânico surpreendente com etano e metano líquidos, semelhante aos rios e lagos da Terra. Nuvens e chuva formadas por metano fazem parte do sistema climático dinâmico de Titã. A NASA considera Titã um ambiente ideal para estudar as condições necessárias para uma forma de vida muito diferente.

Apesar das temperaturas extremas e da química distinta de Titã, a superfície tem semelhanças com a Terra. “A superfície de Titã é um dos locais mais parecidos com a Terra no sistema solar, embora com temperaturas muito mais frias e com uma química diferente”, observa a NASA. Neste ambiente gelado onde a água gelada assume o papel de rocha, a missão da Dragonfly de investigar as características únicas de Titã assume um significado profundo.

O design do Dragonfly, semelhante a um carro pequeno com quatro braços e rotores de helicóptero empilhados, aproveita a baixa gravidade e a atmosfera densa de Titã para uma navegação sem esforço. O helicóptero realizará voos curtos, progredindo gradualmente para voos “saltos” mais longos, abrangendo até 8 quilômetros. Ao longo do caminho, o Dragonfly realizará paradas para coletar amostras do ambiente lunar.

Embora o lançamento do Dragonfly não esteja previsto para antes de 2027, a sua chegada prevista a Titã em meados da década de 2030 promete uma exploração inovadora. A missão da NASA visa transformar a ficção científica em fato de exploração. À medida que a nave espacial continua a tomar forma, aumenta o entusiasmo pelos avanços revolucionários que o Dragonfly trará ao atravessar os céus e a superfície de Titã.

Perguntas frequentes

1. O que é libélula?

Dragonfly é um helicóptero do tamanho de um carro projetado pela NASA para sua missão de explorar a lua de Saturno, Titã. Possui quatro braços, cada um segurando dois rotores de helicóptero.

2. Quais foram os testes recentes realizados no Dragonfly?

Os testes recentes concentraram-se na descida do Dragonfly e na transição para o voo motorizado ao chegar a Titã, bem como no seu voo para a frente sobre a superfície da lua. Esses testes foram realizados nos túneis de vento da Terra, no Túnel Subsônico, na Virgínia.

3. Por que Titã é considerado um ambiente ideal para exploração?

Titã, a maior lua de Saturno, apresenta um mundo oceânico com rios, lagos e mares de etano e metano líquidos. Seu sistema climático movido a metano, baixa gravidade e atmosfera densa oferecem oportunidades únicas para estudar condições que poderiam sustentar vida diferente da Terra.

4. Quando o Dragonfly será lançado?

O Dragonfly está previsto para ser lançado não antes de 2027, com sua chegada a Titã prevista para meados da década de 2030.

5. Quais são os objetivos da missão do Dragonfly?

A missão Dragonfly tem como objetivo explorar a superfície e a atmosfera de Titã, recolhendo amostras e conduzindo investigações científicas para compreender melhor a habitabilidade e o potencial de vida da lua.