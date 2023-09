A missão solar Aditya-L1 da Índia está em perigo?

By

Resumo: A Parker Solar Probe da NASA encontrou recentemente uma das tempestades solares mais poderosas já registradas. Isto levantou preocupações sobre a segurança da primeira missão solar da Índia, Aditya-L1. No entanto, os especialistas acreditam que é pouco provável que o Aditya-L1 seja afetado por tais tempestades devido à sua distância do sol e às medidas de proteção adotadas no seu projeto.

A agência espacial indiana, ISRO, lançou com sucesso a missão solar Aditya-L1 em ​​2 de setembro de 2023. A espaçonave está a caminho de seu destino final, o Ponto Lagrange 1, onde observará o sol. A recente postagem no blog da NASA destacou o encontro da Parker Solar Probe com uma forte ejeção de massa coronal (CME), ou tempestade solar. Embora isto levante questões sobre a ameaça potencial ao Aditya-L1, os especialistas permanecem optimistas quanto à sua segurança.

O encontro da Parker Solar Probe com o CME foi um evento significativo para a NASA, fornecendo dados valiosos para a comunidade científica. No entanto, a distância entre Aditya-L1 e o Sol, que é de apenas 1.5 milhões de quilómetros em comparação com os 6.9 milhões de quilómetros da Parker Solar Probe, reduz significativamente o risco. Além disso, o Aditya-L1 foi construído usando ligas e materiais especiais para protegê-lo de vários perigos, incluindo nuvens CME.

As CMEs são erupções massivas da atmosfera externa do Sol que podem perturbar o clima espacial, afetando satélites, sistemas de comunicação, técnicas de navegação e até mesmo causando interrupções na rede elétrica da Terra. A recente CME deslocou partículas de poeira até seis milhões de quilómetros do sol. Apesar desta ameaça potencial, os especialistas acreditam que o design e a distância do Aditya-L1 garantirão a sua sobrevivência.

Concluindo, embora a Sonda Solar Parker tenha enfrentado uma poderosa tempestade solar, não se acredita que a missão solar Aditya-L1 esteja em perigo imediato. Com a construção avançada da nave espacial e a distância do Sol, espera-se que ela resista a quaisquer potenciais CMEs e continue a sua missão de observar o Sol.

