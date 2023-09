New Horizons e Telescópio Hubble se unem para observar Urano e Netuno

A espaçonave New Horizons, famosa por seu sobrevôo por Plutão em 2015, está embarcando em uma nova missão para observar Urano e Netuno. Estes dois planetas distantes são os menos visitados do nosso sistema solar e representam uma oportunidade única para os cientistas recolherem mais informações sobre eles. Para ajudar neste esforço, a NASA está a contactar astrónomos amadores para submeterem as suas observações de Urano e Neptuno.

Apenas a Voyager 2 visitou Urano e Netuno brevemente no passado, tornando limitada a informação que temos sobre estes planetas. A New Horizons, no entanto, fornece uma visão retrospectiva dos planetas a partir da sua posição na Cintura de Kuiper, onde reside Plutão. O Telescópio Espacial Hubble observará os lados iluminados dos planetas, enquanto a New Horizons irá capturar fotos de seus lados escuros, com o Sol ao longe.

Observações amadoras são cruciais para traçar um quadro completo dos planetas, pois podem rastrear características como feições brilhantes nas atmosferas de Urano e Netuno. Com o tempo de observação limitado da New Horizons e do Hubble, os dados amadores podem continuar a melhorar a nossa compreensão destes mundos distantes.

Para contribuir, os astrônomos amadores podem postar suas imagens de Urano e Netuno online usando a hashtag #NHIceGiants no X (anteriormente conhecido como Twitter) ou no Facebook. Alternativamente, as imagens podem ser enviadas on-line com informações relevantes, como data, hora e filtro passa-banda utilizado.

Urano e Netuno estão atualmente visíveis durante a maior parte da noite, com Urano nascendo e se pondo depois de Netuno. Urano pode ser encontrado na constelação de Áries, entre Júpiter e as Plêiades, enquanto Netuno está no sudoeste de Peixes. Observar estes planetas distantes requer paciência e um telescópio de bom tamanho, mas o esforço vale a pena para aprofundar o nosso conhecimento dos mundos mais distantes do sistema solar.

Fontes:

- NASA

–TheSkyX