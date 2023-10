A visão única do eclipse anular: o que a missão DSCVR da NASA viu

Os entusiastas do eclipse nos Estados Unidos tiveram uma visão rara no fim de semana passado, quando ocorreu um evento celestial chamado eclipse anular. Ao contrário dos eclipses solares totais mais familiares que mergulham o mundo na escuridão, o eclipse anular cria um impressionante efeito de “anel de fogo” à medida que a Lua se alinha precisamente com o Sol, mas não o cobre completamente.

Durante um eclipse solar total, a distância da Lua à Terra é correta, criando a ilusão de um blecaute completo, exceto pela coroa e proeminências. No entanto, em um eclipse anular, a Lua está na maior distância da Terra, conhecida como “apogeu”. Como resultado, os observadores testemunham um magnífico anel de luz solar em torno da Lua, dando-lhe a aparência de um anel de fogo laranja-avermelhado.

Enquanto os observadores do eclipse se maravilhavam com este fenômeno visto do solo, a missão Deep Space Climate Observatory (DSCVR) da NASA capturou uma visão diferente do espaço. O DSCVR, localizado no Ponto Lagrange 1, um ponto orbital estável, utilizou sua Câmera de Imagem Policromática da Terra (EPIC) para documentar a sombra do eclipse enquanto ele varria os Estados Unidos.

O epicentro da sombra, onde o anel de luz solar era mais proeminente, estendia-se do Oregon, no noroeste do Pacífico, até o Texas, no sul. Aqueles fora deste caminho central experimentaram apenas um eclipse parcial. A duração e a intensidade do eclipse variaram dependendo da localização dos observadores.

A excitação celestial não termina com este eclipse anular. Ainda este ano, no dia 28 de outubro, um eclipse lunar será visível em partes da Europa, Ásia, África e Austrália. O próximo grande eclipse solar ocorrerá em 8 de abril de 2024, traçando um caminho desde o México, passando pelos Estados Unidos e até o nordeste do Canadá.

À medida que a missão DSCVR da NASA continua a capturar imagens impressionantes do espaço, estes próximos eclipses proporcionam outra oportunidade para cientistas e observadores testemunharem a beleza deslumbrante destes alinhamentos celestes.

