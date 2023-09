NASA entrega espectrômetro de imagem ao planeta para integração no satélite Tanager

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA entregou um espectrômetro de imagem à empresa americana de imagens da Terra, Planet, para integração no satélite hiperespectral Tanager 1. Este marco marca um passo significativo para a Carbon Mapper Coalition, que visa compreender melhor as emissões globais de metano e dióxido de carbono.

O espectrômetro de imagem desenvolvido pelo JPL desempenhará um papel crucial na detecção, localização e quantificação de emissões pontuais de metano e dióxido de carbono. Fornecerá dados valiosos para apoiar a missão da Coligação.

Como parte do seu compromisso com a Coligação, a Planet está a trabalhar ativamente na construção e lançamento de dois satélites hiperespectrais, o Tanager 1 e o Tanager 2. Espera-se que o Tanager 1 esteja pronto para lançamento em 2024.

Além disso, a Planet está avançando com seu Programa Pelican. A primeira Tech Demo, TD1, foi totalmente construída e deve ser lançada ainda este ano. O objetivo principal do TD1 é testar a plataforma do satélite e os sistemas operacionais em ambiente orbital. As lições aprendidas com o TD1 informarão futuras iterações dos satélites Pelican e Tanager.

A Planet também está colaborando ativamente com os usuários em seu Programa de Acesso Antecipado (EAP) para entender como os dados hiperespectrais podem agregar mais valor a diversas organizações. Ao aproveitar dados sintéticos desenvolvidos em parceria com Rendered.ai, a Planet pretende reunir feedback abrangente do mercado e identificar aplicações inovadoras e casos de uso para futuros dados hiperespectrais.

Com esta integração do espectrómetro de imagem no satélite Tanager 1, tanto a NASA como a Planet estão a progredir no sentido do seu objectivo comum de monitorizar e compreender as emissões de gases com efeito de estufa de forma mais eficaz. Esta colaboração abrirá caminho para uma melhor análise das alterações climáticas e esforços de mitigação.

Fontes:

– NASAJPL

– Planeta