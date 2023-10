16º Simpósio Anual de Exploração Espacial von Braun da NASA com foco no avanço da ciência e exploração espacial

A NASA está convidando representantes da mídia para participar do 16º Simpósio Anual de Exploração Espacial von Braun, que acontecerá de quarta a sexta-feira, de 25 a 27 de outubro, na Universidade do Alabama, em Huntsville. O tema deste ano é “Avanços no espaço: do LEO ao lunar e além”, e o simpósio contará com palestrantes do governo, da indústria e da academia que discutirão os mais recentes desenvolvimentos, oportunidades futuras e desafios na ciência e exploração espacial.

Entre os participantes da NASA, o administrador Bill Nelson fará comentários durante o almoço de premiação no dia 25 de outubro. O almoço também incluirá uma discussão sobre sistemas de pouso humano. A mídia interessada em falar com o Administrador Nelson pode entrar em contato com Jackie McGuinness em [email protegido]. Os membros da mídia interessados ​​em participar do simpósio devem entrar em contato com o Diretor Executivo da American Astronautical Society, Jim Way, em [email protegido] ou 703-866-0021 para obter credenciais.

O evento começará com comentários de abertura de Joseph Pelfrey, diretor interino do Marshall Space Flight Center da NASA, que também moderará um painel Artemis na manhã de quarta-feira. Outros palestrantes do Marshall Space Flight Center incluem Shane Canerday, engenheiro aeroespacial; John Honeycutt, gerente do Programa de Sistemas de Lançamento Espacial; Dayna Ise, vice-gerente da Diretoria de Ciência e Tecnologia; Mallory James, engenheiro aeroespacial; Mary Beth Koelbl, diretora da Diretoria de Engenharia; Jason Turpin, líder técnico sênior de Propulsão; e Lisa Watson-Morgan, gerente do Programa Human Landing System.

Para obter mais informações sobre o simpósio e a programação completa, visite astronautical.org/events/vbs.

Fontes: NASA PR Newswire