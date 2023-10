Missão Europa Clipper da NASA para explorar a enigmática lua de Júpiter

A NASA empreendeu uma missão inovadora para explorar a lua gelada de Júpiter, Europa. A missão Europa Clipper visa avaliar a habitabilidade da lua navegando no ambiente de radiação extrema que rodeia Júpiter. Para proteger os sensíveis instrumentos eletrônicos a bordo da espaçonave, os engenheiros da NASA desenvolveram uma solução inovadora.

Em vez de proteger individualmente cada componente, o que aumentaria o peso e o custo da nave espacial, a NASA construiu uma abóbada de alumínio com quase um centímetro de espessura. Este cofre atua como um escudo protetor, reduzindo os níveis de radiação a limites aceitáveis ​​para a eletrônica. O encerramento bem-sucedido do cofre representa um marco significativo para o desenvolvimento da missão.

“O fechamento do cofre significa que temos todos os componentes necessários no lugar com segurança. Agora estamos prontos para prosseguir”, afirma Kendra Short, Vice-Gerente de Sistemas de Voo do Europa Clipper no Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA no sul da Califórnia.

Júpiter, com o seu campo magnético 20,000 vezes mais forte que o da Terra, abriga um núcleo em rápida rotação que gera poderosos cinturões de radiação. Esses cinturões, ainda mais fortes que o cinturão de radiação de Van Allen da Terra, aprisionam partículas de alta energia. A sonda Europa Clipper deve resistir ao bombardeamento constante destas partículas, que têm o potencial de perturbar o equipamento eléctrico a bordo.

Em vez de entrar em uma órbita estacionária ao redor de Europa, a espaçonave orbitará o próprio Júpiter. Ao afastar-se do gigante gasoso e das suas cinturas de radiação, a sonda pode aproximar-se com segurança de Europa para uma série de voos rasantes ao longo da missão. Esta abordagem estratégica permite aos cientistas estudar de perto a enigmática superfície da Lua e recolher dados vitais.

O lançamento da missão Europa Clipper está agendado para novembro de 2024. À medida que a NASA é pioneira em novos métodos para explorar corpos celestes, esta missão extraordinária promete desvendar os segredos de Europa e fornecer mais informações sobre o potencial de vida extraterrestre no nosso sistema solar.

Perguntas frequentes

1. Por que a NASA criou um cofre para a missão Europa Clipper?

A NASA construiu um cofre para proteger os instrumentos eletrônicos sensíveis a bordo da espaçonave Europa Clipper do ambiente de radiação extrema que cerca Júpiter. A abóbada reduz os níveis de radiação a limites aceitáveis, protegendo a electrónica.

2. Como o campo magnético de Júpiter afeta a missão Europa Clipper?

O campo magnético de Júpiter, que é 20,000 vezes mais forte que o da Terra, gera poderosos cinturões de radiação. A espaçonave deve resistir ao bombardeio constante de partículas de alta energia presas nesses cinturões, que podem interferir nos equipamentos elétricos.

3. Por que a espaçonave Europa Clipper orbita Júpiter em vez de entrar em uma órbita estacionária ao redor de Europa?

Em vez de entrar em uma órbita estacionária ao redor de Europa, a espaçonave orbita o próprio Júpiter. Ao afastar-se de Júpiter e das suas cinturas de radiação, a sonda pode aproximar-se com segurança de Europa para um estudo mais detalhado durante uma série de sobrevôos ao longo da missão.

4. Quando está previsto o lançamento da missão Europa Clipper?

A missão Europa Clipper está atualmente programada para lançamento em novembro de 2024.