Explorador de polarimetria de raios-X de imagem da NASA descobre 'mão cósmica fantasmagórica'

Os mistérios do espaço continuam a nos surpreender, mesmo à medida que descobrimos cada vez mais segredos. Agências espaciais como a NASA dedicam-se a explorar o vasto desconhecido e, em 2021, lançaram o Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), um observatório espacial concebido para medir a polarização dos raios X cósmicos. Como parte da sua missão, o IXPE fez recentemente uma descoberta intrigante – uma impressionante nebulosa de vento pulsar que tem uma notável semelhança com uma mão humana ossuda.

Chamada de MSH 15-52, a NASA apropriadamente a apelidou de “mão cósmica fantasmagórica”. Esta estrutura etérea foi observada pela primeira vez pelo Observatório de Raios-X Chandra da NASA em 2001, que revelou que a nebulosa de vento pulsar que acompanha o pulsar PSR B1509-58 se assemelhava a uma mão humana. Agora, o IXPE examinou ainda mais de perto o MSH 15-52, passando um recorde de 17 dias observando-o, tornando-se a observação mais longa de um único objeto desde o seu lançamento.

Os dados recolhidos pelo IXPE forneceram aos investigadores o primeiro mapa do campo magnético dentro da “mão”. À medida que as partículas carregadas viajam ao longo do campo magnético, elas determinam a forma da nebulosa, tal como os ossos da mão humana. “Os dados do IXPE dão-nos o primeiro mapa do campo magnético na mão”, disse Roger Romani, da Universidade de Stanford, que liderou o estudo.

Uma descoberta notável das observações é o nível consistentemente elevado de polarização em grandes regiões do MSH 15-52. A quantidade de polarização atingiu o nível máximo esperado pelos cálculos teóricos, indicando a presença de um campo magnético notavelmente reto e uniforme. Estas regiões da nebulosa do vento pulsar exibem pouca turbulência, uma característica fascinante que levanta novas questões sobre os mecanismos em funcionamento.

Esta descoberta mostra a natureza multifacetada da exploração de raios X. Embora os raios X sejam conhecidos principalmente pelas suas aplicações médicas, a sua utilização na exploração espacial revela aspectos ocultos do universo, levando a uma compreensão mais profunda dos fenómenos cósmicos.

FAQ:

P: O que o Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) descobriu?

R: O IXPE descobriu uma nebulosa de vento pulsar semelhante a uma mão humana ossuda, chamada MSH 15-52, durante a sua observação de 17 dias.

P: Qual é o significado do campo magnético dentro da nebulosa?

R: O campo magnético determina a forma da nebulosa, tal como os ossos da mão humana.

P: O que indica a natureza polarizada dos raios X na nebulosa?

R: A alta polarização sugere a presença de um campo magnético reto e uniforme, com turbulência mínima.

P: Como o uso de raios X na exploração espacial difere de suas aplicações médicas?

R: Os raios X na exploração espacial revelam informações ocultas sobre o universo que de outra forma não seriam vistas.