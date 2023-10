NASA cancela caminhada espacial devido ao vazamento da estação espacial

By

A NASA cancelou uma caminhada espacial planejada para quinta-feira, 12 de outubro, depois que um vazamento de refrigerante de amônia foi detectado no módulo científico russo Nauka no início desta semana. Esta medida de precaução foi tomada para garantir a segurança dos astronautas e dos equipamentos da Estação Espacial Internacional (ISS).

Funcionários da NASA afirmaram que as equipes de engenharia e controle de vôo estão revisando dados e vídeos do vazamento. O vazamento, que agora parou, foi confirmado pelos controladores de voo da Roscosmos e pelas imagens das câmeras da estação externa da NASA. Caminhadas espaciais envolvendo flocos flutuantes de amônia exigem medidas extras para evitar a contaminação. A causa do vazamento ainda está sob investigação.

Roscosmos, a agência espacial russa, planeja encarregar dois cosmonautas de verificar o radiador durante uma caminhada espacial previamente planejada para 25 de outubro. Tanto a NASA quanto a Roscosmos enfatizaram que o vazamento não teve um impacto material nas operações da estação espacial.

O cancelamento da caminhada espacial atrasará pequenas manutenções na ISS, bem como testes de apoio à futura exploração lunar. A caminhada espacial foi planejada para que o astronauta da NASA Loral O'Hara e o astronauta da Agência Espacial Europeia Andreas Mogensen coletassem amostras para análise. Eles também deveriam substituir uma câmera de alta definição, mostrando o que poderia ser possível com a planejada estação orbital lunar chamada Gateway.

O atraso também afeta a segunda caminhada espacial de manutenção do segmento dos EUA, marcada para o final de outubro. A caminhada espacial, com a participação de O'Hara e da astronauta da NASA Jasmin Moghbeli, teria sido a segunda caminhada espacial exclusivamente feminina na história.

O vazamento do refrigerante Nauka é o terceiro ocorrido em equipamentos russos da ISS no ano passado. Autoridades russas sugeriram que os vazamentos nas espaçonaves Soyuz e Progress foram provavelmente devidos a ataques de micrometeoróides. A investigação sobre o vazamento de Nauka está em andamento.

Fontes:

- NASA

– Roscosmos

Definições:

– Refrigerante de amônia: Substância usada para regular a temperatura nos sistemas de resfriamento de espaçonaves.

– Estação Espacial Internacional (ISS): Uma estação espacial que serve como laboratório de pesquisa e espaço vital para astronautas de diversos países.

– Caminhada no espaço: atividade em que os astronautas saem da espaçonave e se aventuram no espaço para realizar tarefas.

– Radiador: Dispositivo usado para transferir calor de um meio para outro.

– Ataques de micrometeoróides: Colisões entre pequenas partículas no espaço e naves espaciais ou outros objetos.

– Roscosmos: A agência espacial russa responsável pela exploração e investigação espacial.

Fonte da imagem:

– Crédito da imagem: NASA