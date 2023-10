Libélula da NASA: abrindo caminho para a exploração de Titãs

Uma missão inovadora está em andamento na NASA enquanto os cientistas se preparam para explorar Titã, a maior lua de Saturno. Titã, conhecida por sua atmosfera densa e baixa gravidade, há muito tempo é alvo da busca da NASA por mundos habitáveis ​​e sinais de vida extraterrestre. Para realizar esta façanha ousada, a NASA está construindo um módulo de pouso movido a energia nuclear chamado Dragonfly, que será a primeira missão da agência à superfície de um mundo oceânico.

O Dragonfly, desenvolvido e operado pelo Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins (APL) em Maryland, não é um módulo de pouso comum. Assemelhando-se a um drone do tamanho de um carro, ele voará através da atmosfera rica em nitrogênio de Titã usando quatro pares de rotores empilhados, projetados para cortar o ar espesso da lua. Equipado com câmeras, sensores e instrumentos de amostragem avançados, o Dragonfly tem como objetivo explorar áreas de Titã que são suspeitas de conter materiais orgânicos, possivelmente em contato com um oceano subterrâneo de água abaixo da superfície gelada.

Testes extensivos dos sistemas de voo do Dragonfly foram conduzidos no Langley Research Center da NASA, na Virgínia, nos últimos três anos. Os testes simularam uma variedade de condições e cenários de voo para avaliar o desempenho aerodinâmico do veículo, as velocidades do rotor e a resiliência em diferentes velocidades do vento e ângulos de voo. A conclusão bem-sucedida de mais de 700 execuções totais e mais de 4,000 pontos de dados individuais aumentou a confiança dos pesquisadores nos modelos de simulação projetados para replicar as condições desafiadoras de Titã.

Rick Heisler, líder de teste do túnel de vento Dragonfly na APL, explica que cada fase de teste permitiu à equipe refinar seus modelos técnicos e melhorar as previsões de desempenho do rotor para a atmosfera extraordinária de Titã. Os dados adquiridos foram fundamentais para validar a aerodinâmica, o desempenho aeroestrutural e a vida útil em fadiga do rotor do módulo de pouso no ambiente criogênico hostil.

O lançamento do Dragonfly está programado para 2027 e deverá chegar a Titã em 2034, marcando um marco significativo na exploração espacial. Como afirma Ken Hibbard, engenheiro de sistemas de missão Dragonfly da APL: “Com o Dragonfly, estamos transformando a ficção científica em fato de exploração”. A missão apresenta uma oportunidade emocionante para desvendar os mistérios de Titã, e cada passo dado aproxima-nos do envio deste revolucionário helicóptero através dos céus e da superfície da maior lua de Saturno.

