Laboratório NASA Biosignatures IDEAS: Inscreva-se agora para uma experiência única de workshop

O Programa de Astrobiologia da NASA está oferecendo uma excelente oportunidade para cientistas de instituições dos EUA participarem do laboratório Biosignatures IDEAS. Este workshop inovador visa desenvolver propostas de financiamento novas e inovadoras através da revisão por pares em tempo real.

O laboratório Biosignatures IDEAS consistirá em uma combinação de pré-reuniões virtuais, sessões presenciais e sessões virtuais. As sessões presenciais acontecerão de 6 a 8 de fevereiro de 2024, enquanto as sessões virtuais acontecerão nos dias 16, 23 de fevereiro e 1º de março.

Ao participar neste workshop, os cientistas terão a oportunidade de colaborar com colegas, receber feedback valioso e refinar as suas propostas de financiamento em tempo real. O objetivo final é desenvolver um conjunto de propostas que serão consideradas para financiamento através do programa Exobiologia.

Para se inscrever no laboratório Biosignatures IDEAS, os cientistas interessados ​​​​podem visitar o site oficial.

Esta experiência única de workshop é uma excelente oportunidade para cientistas da área de astrobiologia levarem suas pesquisas a novos patamares. Ao envolverem-se na revisão e colaboração entre pares em tempo real, os participantes serão capazes de refinar as suas ideias e desenvolver propostas de subvenção sólidas que têm o potencial de fazer contribuições significativas para o campo.

Definições:

– Bioassinaturas: Indicadores de vidas passadas ou presentes que podem ser detectados e estudados em diversos ambientes.

– IDEAS: Inovação em Desenvolvimento, Exploração e Ciência – um programa que promove a colaboração e o desenvolvimento de ideias transformadoras na exploração espacial.

