Novo artigo: Astronautas se preparam para caminhada espacial de manutenção na Estação Espacial Internacional

Os preparativos finais estão em andamento para uma caminhada espacial de manutenção na Estação Espacial Internacional (ISS), enquanto a tripulação da Expedição 70 se prepara para a tarefa. Na quarta-feira, os astronautas da NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara embarcarão em uma caminhada espacial de quase sete horas para remover equipamentos de comunicação de rádio e trocar hardware que permite que os painéis solares da ISS rastreiem o Sol.

A caminhada espacial, programada para começar às 8h05 EDT, marca a primeira vez que os dois astronautas se aventurarão fora da estação espacial. Os gerentes da missão deram luz verde para que a NASA TV forneça cobertura ao vivo do evento a partir das 6h30 EDT no aplicativo e site da agência.

O comandante Andreas Mogensen da Agência Espacial Europeia e Satoshi Furukawa da JAXA (Agência de Exploração Aeroespacial do Japão) juntaram-se a Moghbeli e O'Hara para os preparativos da caminhada espacial de um dia inteiro. A equipe foi submetida a exames médicos padrão, incluindo temperatura, pressão arterial, pulso e verificações respiratórias. Além disso, revisaram os procedimentos da caminhada espacial e realizaram uma conferência final de preparação com especialistas em solo.

Dentro da câmara de descompressão da Quest, os astronautas prepararam suas ferramentas e trajes espaciais em preparação para a próxima caminhada espacial. A atividade de manutenção marcará a 12ª caminhada espacial realizada na ISS este ano.

Enquanto isso, os três cosmonautas da estação espacial concentraram-se nas suas pesquisas científicas diárias e nas tarefas de manutenção no segmento Roscosmos da estação. O engenheiro de voo Oleg Kononenko participou de uma sessão de 24 horas medindo sua atividade cardíaca e de pressão arterial, enquanto o engenheiro de voo Nikolai Chub completou as tarefas de limpeza da caminhada espacial da semana anterior. O engenheiro de voo Konstantin Borisov ajudou no suporte de vida e nas tarefas de manutenção ao longo do dia.

